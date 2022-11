Sau giải cứu gấu, Four Paws sẽ xây dựng cơ sở bảo tồn hổ ở Ninh Bình

Ngày 17.11, tại Ninh Bình, Tổ chức phúc lợi động vật quốc tế Four Paws (Áo) đã tổ chức kỷ niệm 5 năm chuyến cứu hộ gấu đầu tiên về Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Đây là chương trình giải cứu và chăm sóc các cá thể gấu đã từng bị nuôi nhốt để lấy mật và buôn bán trái phép.

Ông Gerald Dick, Giám đốc điều hành các chương trình, thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức phúc lợi động vật quốc tế Four Paws khẳng định Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình là dự án quan trọng nhất của Four Paws tại châu Á. Với 24 chuyến cứu hộ trên khắp cả nước trong 5 năm hoạt động, cơ sở hiện là ngôi nhà an toàn cho 49 cá thể gấu ngựa từng là nạn nhân của nạn nuôi nhốt gấu lấy mật, hoặc buôn bán động vật hoang dã.





Tại chương trình, ông Gerald Dick chia sẻ về dự định xây dựng cơ sở bảo tồn hổ và một số loài nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam với diện tích trên 30 ha tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Dự án dự định sẽ là ngôi nhà an toàn cho khoảng 30 cá thể hổ và nhiều cá thể thuộc các loài nguy cấp khác. Tổng giám đốc điều hành các chương trình của Tổ chức Four Paws mong muốn đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để dự án có thể được cấp phép vào năm 2023; hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình, đánh giá cao những nỗ lực của Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình trong công tác cứu hộ và chăm sóc gấu; và công tác giáo dục nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật và bảo vệ thiên nhiên; đồng thời vận hành điểm du lịch theo mô hình bền vững, vừa đáp ứng tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật.

Ông Vũ Nam Tiến bày tỏ mong muốn Tổ chức Four Paws sẽ tiếp tục là nhịp cầu giúp tỉnh Ninh Bình mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã khác nhằm sớm đưa Dự án Công viên động vật hoang dã Quốc gia đi vào hoạt động, đồng thời cũng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về những tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hoá, những danh lam thắng cảnh độc đáo của Ninh Bình.