Selena Gomez xấu hổ khi từng chụp ảnh khỏa thân

Mới đây, Selena Gomez tham gia tọa đàm bàn tròn của The Hollywood Reporter cùng nhiều diễn viên nữ khác. Trong cuộc trò chuyện, Amy Schumer đã nhắc đến việc cựu “công chúa” Disney bị tình dục hóa. Cây hài 41 tuổi bày tỏ: “Một người như Selena từng bị tình dục hóa từ khi còn rất trẻ nhưng bạn đã khước từ điều đó và thực sự tìm thấy phong cách riêng cũng như hướng đi của mình”. Cô cho rằng nữ ca sĩ 9X bị buộc phải trưởng thành theo một hệ thống được sắp đặt sẵn, nơi các yếu tố tình dục, giới tính được đưa vào. “Tôi biết họ đưa bạn qua một một thống và khiến bạn cảm thấy đây là cách bạn phải làm”, Amy nói thêm.

Nhắc đến vấn đề này, Selena Gomez đáp lại: “Thực sự không công bằng. Tôi đã chụp bức ảnh khỏa thân cho bìa album và tôi thực sự rất xấu hổ sau khi làm điều đó”. Nữ ca sĩ - diễn viên khiến người hâm mộ nhớ ngay đến bìa album Revival (2015) của cô. “Tôi phải cố gắng vượt qua những cảm xúc đó vì nhận ra chúng dính líu tới những điều sâu xa hơn những gì đang diễn ra ở thời điểm đó”, giọng ca Lose You to Love Me nói. Cô tiếp tục: “Đó là một lựa chọn và tôi không thực sự vui vẻ khi thực hiện nhưng tôi nghĩ rằng mình đã làm hết sức, ít nhất là tôi đã cố gắng là chính mình”. Selena Gomez bộc bạch: “Tôi không phải là một người quá khêu gợi. Đôi khi tôi thích sự sexy nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn người khác nhìn ngắm sự gợi cảm đó mà có thể là nó chỉ dành riêng cho tôi”.





Chủ nhân hit Same Old Love chia sẻ rằng bản thân bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình khi nhận ra mình dần già đi. Cô bộc bạch với The Hollywood Reporter: “Bây giờ tôi hiểu rằng tôi cần đặt ra những ranh giới nhất định cho bản thân. Tôi tôn trọng và yêu mến mọi người nhưng tôi cần phải là những gì tốt nhất cho mình”.

Thời gian qua, Selena Gomez tất bật với các dự án mới. Cô đóng chính trong phần 2 của loạt phim Only Murders in the Building dự kiến ra mắt vào cuối tháng này. Cách đây ít lâu, người đẹp cũng nhắc đến chuyện đang chuẩn bị cho album mới và úp mở về việc thực hiện một chuyến lưu diễn.