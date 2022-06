Sẹo té xe sẽ chào thua khi gặp chuyên gia này

Xử lý vết thương té xe đúng cách - lợi ích lớn về sau

Tình trạng té xe không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Những vết thương sau mỗi lần té xe cần được quan tâm và chăm sóc kỹ càng để nhanh lành hơn, không gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như lở loét, nhiễm trùng, hoại tử, nhức rát…

Nếu vết thương ở dạng đơn giản và có thể tự xử lý được, bạn có thể tham khảo những bước sau đây:

Bước 1 : Rửa sạch tay trước khi bắt đầu sơ cứu vết thương.

Bước 2 : Sử dụng nước muối sinh lý làm sạch vết thương, dùng bông y tế (nếu cần).

Bước 3 : Sử dụng thêm các loại thuốc sát trùng chuyên biệt cho vết thương hở.

: Sử dụng thêm các loại thuốc sát trùng chuyên biệt cho vết thương hở. Bước 4: Sử dụng băng gạc y tế để che phủ vết thương, tránh các tác nhân vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng. Nếu vết thương nhỏ, có thể dùng băng cá nhân.

Lưu ý trong quá trình sơ cứu, bạn nên nhẹ nhàng hết mức có thể vì vùng da tổn thương đang rất nhạy cảm, dễ tạo cảm giác khó chịu.

05 nguyên liệu thiên nhiên mách bạn cách trị sẹo té xe tại nhà

Khi vết thương đã bắt đầu lên da non cũng là lúc chúng ta nghĩ ngay đến việc tìm cách trị sẹo. Tùy vào tình trạng té xe mà mức độ hình thành sẹo cũng khác nhau. Về cơ bản, có 4 loại sẹo thường gặp: sẹo thâm, sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo phì đại.

Dưới đây là những nguyên liệu thiên nhiên chăm sóc sẹo té xe, vừa lành tính vừa hiệu quả. Bạn hãy cân nhắc chọn mua và tìm hiểu cách thức chế biến phù hợp.Tùy loại thành phần có thể sử dụng độc lập hoặc pha chế cùng nguyên liệu thích hợp khác. Cùng tham khảo công dụng nổi bật của những “thần dược” trị sẹo đấy nhé:

Hành tây

Đây là thành phần kháng viêm rất tốt và cực hiệu quả trong quá trình điều trị sẹo, giúp kháng viêm, thúc đẩy quá trình sản sinh Collagen, đẩy nhanh việc lành thương.

Nha đam

Tăng khả năng miễn dịch cho da, tích cực sản xuất Collagen và Elastin “sửa chữa”, tái tạo mô, giảm viêm đáng kể.

Nghệ tươi

Nghệ có khả năng kháng viêm, ngừa khuẩn, thành phần Curcumin trong nghệ còn giúp kích thích tái tạo tế bào mới, làm giảm vết thâm sẹo.

Rau má





Hỗ trợ làm lành vết thương, liền sẹo nhanh chóng nhờ kích thích sản xuất chất keo, Collagen có trong các mô sẹo, chống ô xy hóa, giúp tái tạo da.

Tỏi

Tỏi tươi có chứa Allicin với khả năng thúc đẩy sản sinh tế bào mới, chữa lành vết thương từ sâu bên trong, hạn chế sự tạo thành của Melanin - yếu tố gây thâm sẹo.

Với thị trường chăm sóc sức khỏe tân tiến như hiện nay, có rất nhiều sản phẩm ra đời nhằm hỗ trợ điều trị việc trị sẹo hiệu quả. Cũng bởi sự đa dạng đó nên người dùng càng phải kỹ hơn trong việc lựa chọn sản phẩm nào đáng tin cậy để chăm sóc bản thân. DottorPrimo Scargel Plus mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình điều trị mọi vết sẹo té xe cứng đầu nhất.

Điểm đặc biệt thứ nhất của gel trị sẹo Scargel Plus là có khả năng can thiệp vết sẹo ngay lúc vết thương vừa khép miệng. Giai đoạn sẹo ướt này là thời điểm vàng để những dưỡng chất can thiệp nhanh chóng, tích cực tái tạo mô, đẩy nhanh quá trình lành thương, giảm thiểu rõ rệt quá trình hình thành sẹo.

Điểm đặc biệt thứ hai của sản phẩm là được áp dụng công nghệ Neozone 4000. Đây là công nghệ được bảo hộ thương hiệu độc quyền tại châu Âu với tên gọi Ozone Hóa Dầu Hướng Dương. Riêng đối với những vết sẹo té xe, Neozone 4000 phát huy những công năng nổi trội:

Diệt khuẩn tự nhiên, tạo hàng rào bảo vệ vết thương không để vi khuẩn xâm nhập suốt quá trình lành thương.

Kháng viêm, kích thích tái tạo tế bào mới, “thay thế” cho vùng da đã tổn thương vì gặp tai nạn.

Dưỡng ẩm, đảm bảo sự láng mịn của làn da sau khi phục hồi.

Về thành phần của Scargel Plus, sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với 2 nguyên liệu nổi bật trong việc điều trị sẹo té xe là Hành tây và Nha đam. Khi xảy ra tai nạn, khả năng vết thương bị nhiễm khuẩn từ môi trường xung quanh là rất cao, Hành tây lập tức phát huy công dụng kháng viêm, giảm đỏ những tổn thương da. Thành phần này còn kiểm soát lượng Collagen giúp đầy sẹo lõm và giảm sẹo lồi. Mặt khác, nhờ có Nha đam mà làn da luôn được cấp ẩm, xoa dịu cảm giác khó chịu, ngứa ngáy do quá trình tạo sẹo gây nên.

Ngoài ra, Scargel Plus còn có những thành phần khác như Allantoin, Collagen thủy phân và Hyaluronic Acid hỗ trợ tối đa quá trình từ khi sẹo ướt đến khi vết thương lên da non. Đối với những vết sẹo mới, chuyên gia khuyến cáo bạn nên thoa 3 lần mỗi ngày trong 2 tháng và tiếp tục sử dụng từ 3-6 tháng đối với vết sẹo cũ.