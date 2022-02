Shipper chiếm đoạt hàng của công ty bán lấy tiền mua ô tô

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái, từ tội 'hành hạ người khác' và 'che giấu tội phạm' sang tội 'giết người' với vai trò đồng phạm với bị can Trang.