Siết chặt kỷ cương công vụ

Đến sau nhưng được giải quyết trước

Trong phiên giám sát về tổ chức chính quyền đô thị sáng cùng ngày, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban VH-XH HĐND TP.HCM, đánh giá công tác phối hợp giữa sở, ngành với các quận “có nơi làm tích cực, có nơi làm chậm” khiến địa phương gặp ách tắc. Do vậy, đại biểu đề nghị cần tăng cường thanh tra công vụ, bóc tách một số vụ việc để xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân, cơ quan. Đối với TP.Thủ Đức, ông Bình cho biết người dân phàn nàn rất nhiều về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, có trường hợp “nộp hồ sơ sau nhưng giải quyết trước”, đồng thời cho rằng lãnh đạo TP.Thủ Đức cần sát sao với vấn đề này.

Trả lời, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, nói rằng bản thân tiếp nhận rất nhiều phản ánh, phê bình từ cử tri, người dân liên quan các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này còn có sự tham gia của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Thủ Đức (trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN-MT TP.HCM). Ông Tùng nhận trách nhiệm và cam kết sẽ chấn chỉnh trong việc phối hợp các đơn vị khi giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị cần làm rõ phản ánh “người nộp hồ sơ sau nhưng được giải quyết trước”. Ông Mãi cho rằng cần công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ.

Để phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, ông Mãi cho biết đã giao Sở Nội vụ xây dựng đề án tập trung 5 nội dung chính. Đầu tiên là thu hút người tài, không chỉ ngoài hệ thống mà còn cả cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị có năng lực nổi trội, xuất sắc. Qua thống kê chưa đầy đủ thì có 13.000 công chức, viên chức có nhu cầu về nhà ở, TP.HCM sẽ tiếp cận theo hướng đa dạng loại hình nhà bán, nhà thuê mua, nhà cho thuê. Ông Mãi nhìn nhận việc HĐND TP.HCM thống nhất chi thu nhập tăng thêm năm 2023 bằng 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ giúp cán bộ, công chức có thu nhập cơ bản, yên tâm làm việc. Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ có chính sách đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hằng năm; đề bạt, bố trí cán bộ, công chức có nhiều đóng góp vào vị trí cao hơn.





Ngân sách phải thu gần 470.000 tỉ đồng

Kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 gồm tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%, hoàn thành 100% thu ngân sách (469.682 tỉ đồng), giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên, giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người, tạo thêm 140.000 việc làm mới, kéo giảm số vụ phạm tội trật tự xã hội so với năm 2022, giải quyết khiếu kiện liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm… HĐND TP.HCM thống nhất tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 thêm 1 lần so với năm 2022 (tương ứng hệ số từ 2,5 - 3,5 so với bảng giá đất) tùy theo khu vực, mục đích sử dụng đất.

Trả lời Thanh Niên sau khi nghị quyết được thông qua, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết dự kiến sửa luật Đất đai sẽ bỏ khung giá đất và xây dựng bảng giá đất tiệm cận thị trường. Như vậy, từ nay đến năm 2024, TP.HCM sẽ tính toán tăng có lộ trình, không tạo ra sự đột ngột, bất ngờ cho người dân. Trong đợt điều chỉnh này, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trong hạn mức không bị ảnh hưởng. Đối với trường hợp chuyển mục đích đất ở vượt hạn mức, ông Thắng nhận định việc phải chịu tác động của hệ số điều chỉnh cũng là lẽ thường tình vì hộ dân có nhu cầu vượt hạn mức hoặc sử dụng cho mục đích khác thì phải có nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm với 9.664 tỉ đồng; đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; đặt tên Thủ Thiêm cho cầu Thủ Thiêm 1 và Ba Son cho cầu Thủ Thiêm 2 hiện hữu…