Siêu mẫu Cara Delevingne hở bạo trên thảm đỏ Met Gala

Sáng 3.5 (giờ Việt Nam), đại tiệc thời trang Met Gala 2022 chính thức khai màn tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của thành phố New York, Mỹ. Sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí thế giới. Năm nay, Met Gala tiếp tục tôn vinh thời trang Mỹ khi đưa ra chủ đề In America: An Anthology of Fashion với “dresscode” Gilded Glamour (Hào quang mạ vàng). Là một trong những siêu mẫu “hot” nhất nhì trên thế thời, Cara Delevingne tiếp tục khiến truyền thông rúng động khi xuất hiện với trang phục hở bạo có một không hai.

Quảng cáo