Siêu mẫu Trang Lạ mua nhà sân vườn tặng bố mẹ đón tết

Trang Lạ từng có vị trí vững chắc ở làng mẫu Việt song giữa đỉnh cao sự nghiệp người đẹp bất ngờ “giải nghệ” lui về chăm sóc gia đình và tập trung cho công việc kinh doanh. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân - bác sĩ Trần Tiễn Chánh - một Việt kiều Pháp và quản lý công ty riêng, Trang Lạ cùng gia đình hiện sở hữu nhiều bất động sản...

Cô vừa mới chia sẻ món quà tặng ý nghĩa để dành bố mẹ đón tết là căn nhà phố sân vườn biệt lập thuộc dự án The Classia, (đường Võ Chí Công phía Đông TP.HCM). Đây Là món quà của cô và ông xã cùng rất ưng ý khi dành tặng song thân. Ở vị trí đắc địa, căn nhà phố được ôm trọn bởi hệ thống dân cư hiện hữu nhưng vẫn an yên giữa cộng đồng văn minh, tách biệt khỏi phố xá đông đúc. Có phong cách kiến trúc tân cổ điển, căn nhà và The Classia được lấy cảm hứng thiết kế từ những công trình cổ kính của thành phố Nice (Pháp).

Ông xã vốn là chuyên gia trong lĩnh vực y học nên vợ chồng Trang Lạ ưu tiên các tiêu chí có lợi cho sức khỏe. Môi trường sống lành mạnh, chan hòa thiên nhiên, sở hữu tính nghỉ dưỡng nổi bật của The Classia đã chinh phục sự “khó tính” của hai vợ chồng. Các không gian của căn nhà với công năng giao hòa hợp lý khiến cho rào cản giữa các thế hệ trong gia đình được xóa nhòa, mang đến không khí ấm cúng cho các thành viên.





Đã từng đi nhiều nước trên thế giới, ngắm nhiều không gian, kiến trúc, có trải nghiệm về các nền văn hóa, lối sống và có thu nhập tốt, biết cách đầu tư tiền bạc nên vợ chồng Trang Lạ đánh giá rất cao căn nhà phố sân vườn biệt lập thuộc dự án The Classia đã chọn. Vợ chồng cô cho rằng đây là một trong những nơi đáng sống của Sài Gòn. Và việc tặng được bố mẹ một món quà dịp cuối năm khiến vợ chồng cô rất an tâm, hài lòng.