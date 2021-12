Siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ xuất hiện cùng Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021

Bán kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 đã chọn top 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chung kết. Tiêu chí của cuộc thi năm nay chính là phải hội tụ cả sắc đẹp: Tâm - Tài - Đức. Chính vì vậy, các người đẹp tại cuộc thi sở hữu vẻ đẹp mặn mà của sự trải nghiệm, duyên dáng và bản lĩnh của những người phụ nữ trên thương trường. Đặc biệt đó là sức hút từ tinh thần tích cực, tràn đầy năng lượng giúp các ứng viên cho chiếc vương miện cao quý luôn trẻ trung và tỏa sáng mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, top 20 người đẹp xuất sắc đang ráo riết tập luyện cho đêm chung kết. Đáng chú ý, người hướng dẫn catwalk cho các thí sinh không ai khác chính là siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Vũ Thu Phương được đánh giá là một trong số những chân dài hàng đầu của làng thời trang. Chính bởi vậy, người đẹp có kỹ năng cũng như có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho dàn thí sinh của cuộc thi.





Xuất hiện tại buổi tập luyện, Vũ Thu Phương mặc chiếc đầm đen giản dị nhưng vẫn cực kì lôi cuốn bởi vóc dáng cùng gương mặt xinh đẹp. Dù đã rời khỏi sàn diễn một thời gian dài để tập trung cho gia đình nhỏ, tuy nhiên nữ siêu mẫu vẫn giữ được vẻ thần thái cùng khả năng catwalk tốt. Cô hướng dẫn tận tình và chỉnh sửa cho các thí sinh của cuộc thi năm nay. Bên cạnh đó, top 20 thí sinh cũng được đánh giá là khá nổi bật khi đọ sắc cùng Vũ Thu Phương. Có thể thấy dàn thí sinh năm nay có sắc vóc không hề kém cạnh nữ siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Khẳng định bản thân với vai trò một siêu mẫu thành công, Vũ Thu Phương còn đá chéo sân và gặt hái được 1 số thành tích nhất định trong lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Sau 1 khoảng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ, nữ siêu mẫu đã chính thức trở lại showbiz khi làm giám khảo của cuộc thi "Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019", "The Next Face Vietnam 2021"... Thời gian gần đây, cô cũng liên tục xuất hiện trong vai trò HLV cũng như càn quét trên sàn catwalk. Vũ Thu Phương không chỉ gây ấn tượng mạnh với khán giả trên sàn diễn bởi bước đi catwalk đỉnh cao, thần thái mà sự nghiệp kinh doanh phát đạt, phong cách sống truyền cảm hứng cũng khiến cô càng được lòng công chúng. Chính bởi những lý do này, Vũ Thu Phương được nhận xét là có đủ kinh nghiệm cũng như khả năng để hướng dẫn tận tình cho các thí sinh.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 đang viết nên hành trình đề cao nữ quyền trong kinh doanh cũng như xã hội. Đó như lan tỏa những vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại và trao quyền cho phụ nữ được tự do thể hiện dấu ấn cá nhân của mình một cách công bằng trong doanh nghiệp. Đến với cuộc thi, các người đẹp cũng mong muốn đề cao tinh thần này và mang tiếng nói của mình lan tỏa đến những người phụ nữ xung quanh.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 được đầu tư, tổ chức với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Truyền thông Ura Việt Nam. Đây là cuộc thi nhan sắc chính thống lần đầu tiên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức toàn quốc dành riêng cho các nữ doanh nhân. Chủ nhân của vương miện cao quý sẽ chính thức lộ diện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 24.12.2021 tại TP.HCM.