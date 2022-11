‘Siêu nhân xanh’ Jason David Frank qua đời

Thông tin Jason David Frank ra đi được người đại diện của nam diễn viên xác nhận với People. “Thật không may thông tin Jason David Frank qua đời là sự thật. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình, bạn bè cố diễn viên trong thời gian đau buồn này và chúng ta phải từ biệt con người tuyệt vời này. Anh ấy yêu gia đình, bạn bè và người hâm mộ rất nhiều. Frank sẽ luôn được nhớ đến”, vị này chia sẻ. Hiện nguyên nhân cái chết của ngôi sao 49 tuổi vẫn chưa được tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, nguồn tin của TMZ cho rằng nam diễn viên 7X có khả năng đã tự tử.

Sự ra đi của Jason David Frank khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi sửng sốt. Walter Jones - diễn viên đóng siêu nhân đen trong phim, bày tỏ trước cái chết của bạn diễn lâu năm: “Tôi không thể tin được, yên nghỉ nhé Jason David Frank. Trái tim tôi nặng trĩu khi lại mất thêm một thành viên khác trong gia đình đặc biệt của mình”. Anh chia sẻ thêm với truyền thông: “Cậu ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Sự hiện diện của Jason sẽ luôn được ghi nhớ sâu sắc… Cậu ấy là một trong những người thích pha trò nhất trên trường quay. Chúng tôi đã cùng chia sẻ nhiều thăng trầm và luôn lắng nghe nhau khi cần. Xin gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến gia đình cũng như những ai nhớ đến cậu ấy”.





Jason David Frank sinh năm 1973, nổi tiếng với vai trò diễn viên, võ sĩ MMA tại Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất với vai Tommy Oliver (siêu nhân xanh/Green Ranger sau đó trở thành White Ranger) trong loạt phim Mighty Morphin Power Rangers (1993-1996). Nam diễn viên cũng xuất hiện trong các dự án Power Rangers như Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers: Legacy Wars - Street Fighter Showdown... Ngoài ra, ngôi sao quá cố còn góp mặt trong loạt phim Sweet Valley High, Family Matters, We Bare Bears... Vai diễn cuối cùng mà Jason David Frank tham gia là Erik Reed/White Dragon của Legend of the White Dragon. Sao nam trải qua hai đời vợ và có 4 con (gồm 2 trai, 2 gái).

Trước Jason David Frank, một diễn viên khác trong Power Rangers là “siêu nhân vàng” Thùy Trang đã qua đời năm 2001 vì tai nạn.