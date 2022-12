Sinh viên Thời đại 4.0 cần học cách bảo vệ sức khỏe chủ động

Một cơ thể khỏe mạnh nếu không được bảo vệ, duy trì đúng cách thì sẽ suy yếu rất nhanh và để lại những hậu quả nặng nề khi về già.



Xu hướng trẻ hóa ở nhiều bệnh dành cho người cao tuổi

Sinh viên là lứa tuổi tràn đầy sinh lực sống, luôn năng động với những kế hoạch sống đa dạng. Lịch học, lịch làm việc và các hoạt động xã hội của các bạn liên tục nối tiếp, tạo ra những lối sinh hoạt rất sinh động và đầy màu sắc. Tuy nhiên, cũng từ sự đa dạng ấy, tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm sinh lý của các bạn sinh viên.

Nếu nền tảng sức khỏe thể chất và tinh thần không vững chắc, sinh viên dễ rơi vào những lối sống độc hại. Áp lực từ cạnh tranh trong học tập, thành tích thi đua, áp lực từ việc làm thêm có thể đẩy nhiều bạn sinh viên vào tình trạng thiếu ngủ, tâm trạng thất thường và đôi khi là thiếu tỉnh táo. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến sức khỏe cơ thể dần suy sụp. Sức khỏe thể chất không được đảm bảo khiến sức khỏe tâm lý cũng bị ảnh hưởng xấu. Vì cơ thể thiếu sự nghỉ ngơi nên tinh thần dễ căng thẳng. Để giải quyết, một số bạn lựa chọn lối sống buông thả, sử dụng chất kích thích hoặc tệ hơn là quan hệ thiếu hiểu biết, một số các bạn lại không may mắc bệnh trầm cảm và có những kết cục đau thương. Các trường hợp chuyển biến xấu đều dẫn đến một hệ quả đáng tiếc là hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dần sa sút và dễ mắc các bệnh nguy hiểm như: đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường, ung thư... Hệ miễn dịch yếu, sức khỏe yếu là một hạn chế lớn ngăn cản tuổi trẻ theo đuổi những hoài bão cá nhân.

Với lối sống hiện đại ngày nay, bệnh tật có xu hướng trẻ hóa. Những bệnh tưởng chừng chỉ có ở người cao tuổi thì ngày nay lại xuất hiện ở những bệnh nhân ở độ tuổi rất trẻ. Vì vậy, nâng cao ý thức tăng cường bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn trẻ không phải là một điều xa xỉ, đặc biệt là sức khỏe hệ miễn dịch. Chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch chính là chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Khi hệ miễn dịch ở trạng thái tốt nhất, cơ thể sẽ được bảo vệ trước hầu hết những tác nhân có hại cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Nhất là với lứa tuổi sinh viên, hệ miễn dịch vẫn còn rất khỏe mạnh, cân bằng và có khả năng phục hồi những thương tổn một cách nhanh chóng. Hơn hết, là những chủ nhân tương lai của đất nước, việc sinh viên ý thức được vấn đề bảo vệ sức khỏe chủ động có thể góp phần lớn trong việc tuyên truyền và thay đổi ý thức của mọi người, mọi thế hệ về việc bảo vệ sức khỏe bản thân.





New Image Việt Nam và chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe chủ động cho sinh viên, phục vụ học tập tốt”

Thấu hiểu được những áp lực của các bạn sinh viên, chiều 01.11.2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp với Bộ Y tế và Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, cùng tổ chức Hội thảo “Truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh viên” với sự tham dự của hơn 500 bạn. Hội thảo nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, đồng thời có kỹ năng trong phòng chống bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Đến với hội thảo, New Image Việt Nam muốn chia sẻ với các bạn sinh viên về kiến thức sức khỏe hệ miễn dịch thông qua chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe chủ động cho sinh viên, phục vụ học tập tốt”. Thạc sỹ Hoàng Sách Đình - Giám Đốc Dinh Dưỡng & Đào Tạo Dinh Dưỡng - Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam cho biết “Chúng tôi hy vọng thông qua buổi hội thảo này có thể cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức hữu ích, các bạn học viên được hiểu thêm tầm quan trọng của sức khỏe chủ động, từ đó nâng cao ý thức và tự xây dựng cho bản thân lối sống học tập và làm việc có kế hoạch hợp lý”. Kết thúc chuyên đề, đại diện New Image Việt Nam trao đổi và giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là những quan tâm hồi phục sức khỏe hệ miễn dịch sau đại dịch Covid-19.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động trước thềm kỷ niệm 10 năm New Image có mặt tại Việt Nam với chủ đề xuyên suốt "Gắn kết giá trị để phát triển bền vững và phụng sự xã hội". Đồng thời, để hưởng ứng Nghị quyết 1092/2018 của Thủ Tướng về các biện pháp nâng cao sức khỏe, với mục tiêu “Nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.