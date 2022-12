SLNA lên tiếng việc nợ lương, phụ cấp cho các đội trẻ

Ngày 1.12, liên quan đến những ồn ào xung quanh việc các cầu thủ và HLV đội trẻ của CLB SLNA bị nợ lương, phụ cấp, ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA xác nhận có sự việc này.

Theo ông Nghĩa, công tác đào tạo trẻ bao gồm phụ cấp và nhiều khoản khác đều do tỉnh Nghệ An chi trả. Tuy nhiên, trong năm nay, tỉnh Nghệ An vẫn chưa giải ngân số tiền này.

"11 tháng qua, chúng tôi chưa nhận được tiền từ tỉnh Nghệ An nhưng mọi hoạt động vẫn phải diễn ra bình thường. Rất may có nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long đã tạm chi những khoản như ăn, học, mua dụng cụ tập luyện. Thậm chí nếu không có nhà tài trợ tạm chi kinh phí thì các đội trẻ không thể tham gia được các giải trẻ quốc gia. Hiện phần phụ cấp hàng tháng cho các cầu thủ chúng tôi phải chờ tỉnh Nghệ An giải ngân về mới chi”, ông Nghĩa nói.

Trước đó, ngày 10.11 vừa qua, Công ty CP Thể thao SLNA đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở VH-TT Nghệ An đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng đào tạo bóng đá trẻ Nghệ An năm 2022. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, chi phí để đào tạo bóng đá trẻ cho SLNA và tham gia các giải đấu từ U.9 đến U.19 là hơn 31,4 tỉ đồng, trong đó công ty phải vay mượn để chi trả hơn 24,6 tỉ đồng.





Công ty này cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đồng ý ký hợp đồng đào tạo các tuyến vận động viên bóng đá trẻ cho tỉnh Nghệ An trong tháng 11 để chi trả và thanh toán các chi phí nói trên. Nếu đến hết tháng 11 vẫn chưa ký kết hợp đồng thì các tuyến bóng đá trẻ của SLNA có nguy cơ ngừng hoạt động và không có hệ thống đào tạo trẻ, đội tuyển 1 của SLNA sẽ không đủ điều kiện tham gia thi đấu tại V-League 2024.

Tuy nhiên, đến nay, đề nghị nói trên vẫn chưa được thực hiện.

Năm 2022, bóng đá trẻ của SLNA đã gặt hái rất nhiều thành công với 5 huy chương vàng các lứa tuổi U.9, U.11, U.13, U.15 và huy chương đồng U.17, U.19 quốc gia.