Sở Tài chính TP.HCM đề xuất phương án sử dụng trụ sở UBND TP.Thủ Đức cũ

Đây là đề xuất được Sở Tài chính nêu trong tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập trên địa bàn, trong đó có trụ sở UBND TP.Thủ Đức cũ tại số 168 Trương Văn Bang (phường Cát Lái). Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7, trụ sở UBND TP.Thủ Đức rộng hơn 47.300 m2 bỏ trống, thuộc diện sắp xếp.

Đầu tháng 8.2025, Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công (thuộc Văn phòng UBND TP.HCM) cùng sử dụng địa chỉ nêu trên.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đang cải tạo, sửa chữa để kịp bàn giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Trụ sở UBND TP.Thủ Đức cũ trên đường Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Tài chính TP.HCM cho biết phần diện tích tại tòa nhà 2 tầng số 39 Nguyễn Văn Kỉnh (phía sau khu đất 168 Trương Văn Bang) đã được Văn phòng UBND TP.HCM tiếp nhận để làm việc.

Đến ngày 12.8, Bộ Công an có văn bản đề xuất UBND TP.HCM chuyển giao toàn bộ nhà đất số 168 Trương Văn Bang để phục vụ mục đích an ninh quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (làm Trung tâm dữ liệu quốc gia).

Theo đề xuất của Sở Tài chính TP.HCM, khu đất trên sẽ tiếp tục thực hiện theo kết luận của Thành ủy TP.HCM, tức là giữ nguyên phương án bố trí làm trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng thời, TP.HCM sẽ gửi văn bản phúc đáp Bộ Công an nêu rõ không thể điều chuyển khu đất này và giới thiệu 2 địa điểm khác tại số 4 Dương Quang Đông (phường Chánh Hưng) và số 9 - 11 Tân Phú (phường Tân Mỹ) để Bộ Công an xem xét.