Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng lên phương án tiếp nhận các cầu thủ trẻ

Sự việc SHB Đà Nẵng không cho đội U.17 thi đấu vòng chung kết U.17 quốc gia 2022 đang gây ra bức xúc lớn trong dư luận và người dân thành phố Đà Nẵng. Do CLB Đà Nẵng đã xã hội hóa nên hiện tại Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng chưa nhúng tay vào giải quyết vụ việc.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, chia sẻ: "Đây là việc của CLB Đà Nẵng chứ không nói Sở được. Đó là một đơn vị xã hội hóa, kinh phí là của công ty, có hay không là do họ chứ cơ quan quản lý nhà nước làm sao can thiệp được. Trước mắt cũng không có cách nào để cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào chuyện của một đơn vị đã được xã hội hóa hoàn toàn.

Có thể SHB không tài trợ thì có một ai đó tài trợ cho họ hoặc họ xin ai đó thôi, chứ cơ quan quản lý nhà nước có muốn cũng không thể can thiệp được. Nếu họ cần văn bản hoặc về mặt thủ tục hành chính gì đó thì có thể giúp được, chứ còn việc cho kinh phí đi thi đấu thì bất khả thi".





Theo nguồn tin riêng chúng tôi, SHB Đà Nẵng không cho đội U.17 đi thi đấu vì muốn lãnh đạo thành phố hỗ trợ 20 tỷ đồng tiền đào tạo cầu thủ trẻ. Phía SHB Đà Nẵng cho biết không chỉ U.17 mà họ sẽ giải thể hệ thống đào tạo trẻ vì không có kinh phí.

Về điều này, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đang lên phương án tiếp nhận và quản lý các tuyến trẻ về trung tâm đào tạo vận động viên thành phố. Các cầu thủ cũng sẽ được hưởng chế độ tập luyện, ăn uống như những vận động viên môn thể thao khác. Các tuyến trẻ sẽ được nuôi bằng ngân sách của thành phố chi cho ngành thể thao.

Như vậy, nếu SHB Đà Nẵng giải thể hệ thống đào tạo trẻ thì các cầu thủ này sẽ được phía thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và tiếp tục đào tạo.