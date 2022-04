Sóc Trăng 30 năm không ngừng phát triển

Vươn lên trong gian khó

Năm 1992, tỉnh Hậu Giang được chia tách thành hai tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ. Khi đó, Sóc Trăng có 7 đơn vị hành chính gồm 6 huyện và 1 thị xã, với diện tích hơn 3.138 km2, dân số hơn 1 triệu người. Sóc Trăng có bờ biển dài 72 km, có 3 cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh. Do sự bồi lấp phù sa từ dòng sông Hậu nên Sóc Trăng có nhiều cồn, cù lao như: Cù Lao Dung, Phong Nẫm, Mỹ Phước chạy dài ra biển.

Bên cạnh mặt thuận lợi, tỉnh Sóc Trăng khi mới tái lập vẫn còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm của nền kinh tế rất thấp, nông nghiệp chủ yếu là độc canh cây lúa. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên có trên 80% đất nông nghiệp chỉ canh tác một vụ lúa/năm. Thu nhập bình quân đầu người thấp; mạng lưới giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc... chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nguồn thu ngân sách của tỉnh rất thấp, không đủ chi; tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội khá phức tạp.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, cho biết mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng Đảng bộ, dân và quân Sóc Trăng đã nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, huy động mọi nguồn lực vừa tập trung khắc phục khó khăn, vừa dồn sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ; đồng thời kết hợp chặt với việc vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của T.Ư vào tình hình thực tế của địa phương, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Sóc Trăng hiện có 11 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện. Có 4 đơn vị hành chính được thành lập mới là: Cù Lao Dung, Ngã Năm, Châu Thành và Trần Đề. Đặc biệt, Sóc Trăng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn không ngừng phát triển. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông với cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng đến 68,3%, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, thu nhập bình quân đầu người thấp… nay trở thành tỉnh cơ bản thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, quy mô kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2021, quy mô kinh tế GRDP của tỉnh đạt 57.120 tỉ đồng, tăng 38 lần so với năm 1992, chiếm tỷ trọng 0,68% so với cả nước; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1993 - 2021 là 10,18%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 2.031 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, nước sạch… được quan tâm đầu tư đồng bộ. Đời sống văn hóa, kinh tế của người dân không ngừng cải thiện nâng cao.





Thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược

Về định hướng và phát triển đến năm 2025, ông Lâm Văn Mẫn cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh của tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực ĐBSCL.

Để đạt các mục tiêu trên, Đại hội đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và thế giới, thúc đẩy phát triển các vùng, các khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt; phát triển các mô hình kinh tế xanh cho các vùng và khu vực; phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp và MTTQ, các đoàn thể tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong không khí vui mừng phấn khởi hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (4.1992 - 4.2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8%.

GRDP bình quân đầu người 75 triệu đồng/người/năm.

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 250 triệu đồng/ha.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21%/năm.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,2 tỉ USD.

Thu ngân sách trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ là 6.500 tỉ đồng.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%-3%/năm; giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3%-4%/năm...

