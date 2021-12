Sóc Trăng: Khởi công xây dựng 2 cây cầu có vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng

Ngày 24.12, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh và cầu Vành Đai 2, thuộc hợp phần 2 của Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam (Tiểu dự án TP.Sóc Trăng, có tổng vốn đầu tư hơn 1.056 tỉ đồng).

Trong đó, cầu Nguyễn Văn Linh và cầu Vành Đai 2 đều bắt qua sông Maspéro, thuộc TP.Sóc Trăng. Theo kế hoạch, 2 cây cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công. Trong đó, cầu Nguyễn Văn Linh có hình chữ Y, kết nối đường Nguyễn Văn Linh, P.2 với đường Điện Biên Phủ và đường Hùng Vương (P.6, TP.Sóc Trăng), có vốn đầu tư hơn 110 tỉ đồng. Cầu có chiều dài 106 m, ngang 14 m.





Còn cầu Vành Đai 2 kết nối Khu trung tâm hành chính tỉnh Sóc Trăng, thuộc P.4 với P.8, TP.Sóc Trăng, vốn đầu tư hơn 204 tỉ đồng. Cầu dài 273 m, rộng 14 m, gồm 6 nhịp.

Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Về nhà thầu xây dựng, cầu Nguyễn Văn Linh, do Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát liên doanh với Công ty TNHH Tuấn Hiền và Công ty TNHH xây dựng Sanaco xây dựng; Cầu Vành Đai 2, do Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát liên doanh với Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc và Công ty CP thương mại - đầu tư và xây dựng Thái Sơn xây dựng.