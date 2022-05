Sóc Trăng: Triệt phá đường dây thầu số đề, thu giữ gần 700 triệu đồng

Ngày 30.5, Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, làm rõ hành vi của các nghi can liên quan đường dây mua bán số lô, số đề qua dịch vụ viễn thông có quy mô lớn vừa bị triệt phá.

Trước đó, chiều 28.5, Công an TP.Sóc Trăng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, bắt quả tang 6 địa điểm tổ chức mua bán số lô, số đề trên địa bàn TP.Sóc Trăng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ hình sự 10 nghi phạm có liên quan. Các nghi phạm bị tạm giữ đều trong đường dây do Trịnh Quốc Vinh (45 tuổi, ngụ P.3, TP.Sóc Trăng) và Phạm Thị Thảo Anh (30 tuổi, ngụ P.4, TP.Sóc Trăng) cầm đầu.





Qua khám xét tại 6 địa điểm, công an thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều phơi số lô, số đề, các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Hiện Công an TP.Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để sớm khởi tố các nghi phạm có liên quan đường dây số lô, số đề nêu trên.