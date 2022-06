Sôi động ngay từ vòng bảng ở giải bóng chuyền cúp Hoa Lư - Bình Điền 2022

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền năm 2022 là giải đấu thường niên do tỉnh Ninh Bình và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức để chuẩn bị tốt cho giải vô địch Quốc gia 2022 sẽ tổ chức từ ngày 3.7 tới đây. Đây cũng là giải đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của các ngoại binh sau 10 năm vắng bóng, với hy vọng chất lượng chuyên môn được nâng cấp để hấp dẫn người xem.

Giải có 12 đội mạnh quốc gia dự tranh, chia làm 4 bảng (2 nam, 2 nữ) thi đấu vòng tròn trước khi đấu xếp hạng ở giai đoạn 2. Ngay từ đầu đã có nhiều trận đấu rất sôi động diễn ra ở nhà thi đấu Ninh Bình, nổi bật hơn hết là các trận đấu ở bảng A nam với 3 đội là á quân quốc gia Thể Công, Hà Tĩnh (hạng 4) và Bình Dương (hạng 8).

Tuy thứ hạng ở giải vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2021 có cách biệt nhau nhưng cả 3 đội trong bảng A nam đều có sự chuẩn bị khá tốt và thi đấu quyết liệt. Nhờ vậy, cả 3 trận đấu đều làm vừa lòng người xem khi các đội thắng lẫn nhau và kết thúc nghẹt thở sau khi thi đấu đều với tỷ số 3-2.

Ở ngày đầu 14.6 là trận thắng của Hà Tĩnh trước đội Thể Công (18/25, 28/26, 25/21, 16/25 và 19/17). Qua ngày 15.6, đội Bình Dương bất ngờ dẫn trước đội Thể Công hai hiệp đầu (25/23, 25/20) nhưng để thua 3 hiệp còn lại (20/25, 27/29 và 11/15). Đến trận cuối giữa đội Hà Tĩnh và Bình Dương, đội Hà Tĩnh lại cũng dẫn trước hai hiệp đầu cùng tỷ số cách biệt 25/18 nhưng lại để thua cả 3 hiệp sau (21/25, 28/30 và 14/16).





Như vậy kết thúc vòng bảng của bảng A nam, mỗi đội đều có 1 trận thắng, đều cùng có 3 điểm, cùng có chung tỷ số hiệp thắng/hiệp thua nên phải xét đến chỉ số phụ là tỷ số tổng điểm thắng/ tổng điểm thua. Kết luận cuối cùng là đội Thể Công hạng nhất và đội Hà Tĩnh hạng nhì đều được vào bán kết. Đội Bình Dương xếp hạng ba phải dừng bước.

Ở bảng B nam, đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình toàn thắng trước đội Vĩnh Long 3-0 và đội Biên Phòng 3-1 được xếp hạng nhất bảng, đội Vĩnh Long bị loại. Đội Bình Điền Long An xếp nhất bảng A nữ sau khi thắng đội Thông tin 3-1 và đội Ngân hàng Công thương 3-0, đội Ngân hàng Công thương bị loại. Đội Ninh Bình Doveco xếp nhất bảng B nữ khi thắng đội Đắk Lắk và Than Quảng Ninh cùng tỷ số 3-0, đội Đắk Lắk bị loại.