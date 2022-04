Sơn Tùng M-TP chặn xem MV mới trên lãnh thổ Việt Nam

Phát hành vào tối 28.4.2022, MV There’s no one at all của Sơn Tùng M-TP đã đạt hươn 9 triệu lượt xem sau khoảng 24 giờ đăng tải và vươn lên top 1 trending trên nền tảng YouTube Việt Nam.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, làn sóng tranh cãi nổ ra khi dư luận cho rằng MV đang truyền tải thông điệp tiêu cực cho giới trẻ. Sơn Tùng cũng nhận chỉ trích dữ dội.

Trong khi ồn ào chưa hạ nhiệt, tối 29.4 MV There’s no one at all trên YouTube đã bị chủ sở hữu là kênh Sơn Tùng M-TP Official ngừng cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam.





Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, những người ở các quốc gia khác (ví dụ như Hoa Kỳ) vẫn có thể xem được MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP.

Bên cạnh đó, thông qua fanpage có hơn 14 triệu người theo dõi, Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng về những ồn ào liên quan MV mới. Chi tiết mời theo dõi video!