Sony đã bán được hơn 19 triệu chiếc PS5

Theo Engadget, con số này giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái khi Sony bán được 3,3 triệu chiếc PS5. Mặt khác, Sony đã đạt tăng trưởng về doanh số trò chơi với 70,5 triệu tựa game PS4/PS5 được bán ra so với 61,4 triệu tựa game bán ra một năm trước, bao gồm 14,5 triệu tựa game bên thứ nhất.

Nhìn chung, bộ phận trò chơi và dịch vụ mạng (GSN) của Sony đã kiếm được 5,1 tỉ USD trong quý vừa qua, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán hàng cho cả năm 2021 gần như không đổi khi chỉ tăng 2% so với năm 2020, đồng thời lợi nhuận cũng ít thay đổi.





Những con số đó có nghĩa PS5 thậm chí còn tụt lại xa hơn so với PS4 về doanh số, thấp hơn gần 3,1 triệu chiếc so với PS4 vào cùng thời điểm. Sony cảnh báo điều này xảy ra không phải do nhu cầu từ khách hàng mà do hãng không thể sản xuất đủ số lượng do tình trạng thiếu chip đang diễn ra.

Mặc dù vậy, Sony hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng được cải thiện khi dự báo doanh số bán hàng trong quý tới sẽ tăng 34% lên 7,13 tỉ USD do nguồn cung linh kiện tốt hơn và doanh số bán trò chơi của bên thứ ba cao hơn. Công ty cũng sẽ triển khai các dịch vụ đăng ký PlayStation Plus Extra và Premium trên Xbox Game Pass vào tháng 6. Mặc dù lượng người đăng ký PS Plus không đổi, nhưng các dịch vụ mới có thể giúp thu hút người đăng ký trong quý tới.