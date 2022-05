Sony khắc phục những rắc rối xung quanh gói đăng ký PlayStation Plus

Theo The Verge, Sony đang khắc phục một vài rắc rối mà công ty nói là ‘lỗi kỹ thuật’ dẫn đến việc người dùng bị tính phí cao hơn mức giá dự kiến ​​để nâng cấp lên một trong các cấp của gói PlayStation Plus mới.

Khi dịch vụ đăng ký được cải tiến của PlayStation đi vào hoạt động ở châu Á vào ngày 23.5, một số người dùng báo cáo rằng khi họ cố gắng nâng cấp từ gói đăng ký đã mua trước đó với mức giá cũ, thì đều phải thanh toán thêm toàn bộ số tiền chênh lệch, đồng thời họ phải thanh toán thêm một khoản phí cho việc chuyển sang một cấp mới.

Cũng có một tình huống tương tự xảy ra đối với những người đăng ký gói PS Now. PS Now hiện có giá 59,99 USD mỗi năm. Cấp tương đương của nó trong dịch vụ PlayStation Plus mới có giá 119,99 USD mỗi năm. Vì vậy, trước khi triển khai, người chơi đã mua thẻ đăng ký dịch vụ theo năm với mức giá của thời điểm đó với hy vọng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn khi dịch vụ mới ra mắt.





Sony không chỉ ngăn người chơi đổi những thẻ đăng ký nói trên, mà có vẻ như bất kỳ ai đã 'tích trữ' thời gian đăng ký PS Now lên đến nhiều năm đều có thể phải trả khoản phí chênh lệch cho toàn bộ thời gian đổi của họ.

Sau 2 ngày phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ phía dư luận, Sony đã thông báo rằng tình huống ‘định giá’ của họ là lỗi kỹ thuật và những người chơi bị tính phí quá cao sẽ được hoàn lại tiền. Ngoài ra, những người đã 'đầu cơ tích trữ' thời hạn cho gói đăng ký PS Now của họ cũng nhận được một biểu đồ chuyển đổi từ Sony, kèm theo lời giải thích về số thời gian mà họ sẽ nhận được cho tất cả các thẻ đăng ký đã mua trước đó.

Dịch vụ PlayStation Plus cải tiến sẽ ra mắt tại Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ vào tháng 6.