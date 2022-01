Sony Music mua quyền phát hành ca khúc của Bob Dylan

Thỏa thuận trên bao gồm màn trình diễn các bài hát nổi tiếng như Blowin 'in the Wind, Knockin' on Heaven's Door và quyền phát hành trong tương lai ca khúc mới của Bob Dylan.

Đây là hợp đồng mới nhất trong mối quan hệ kéo dài 6 thập kỷ của Sony Music với Bob Dylan bao gồm phát hành toàn bộ tác phẩm của danh ca Mỹ kể từ năm 1962. Tờ Variety trích dẫn các nguồn tin cho biết trị giá hợp đồng từ 150 đến 200 triệu USD. Cả Sony và đại diện của Bob Dylan đều không bình luận về các điều khoản thỏa thuận.

Bob Dylan (80 tuổi) nằm trong nhóm các nghệ sĩ lão thành, bao gồm Neil Young, Stevie Nicks, Bruce Springsteen, Paul Simon... đã bán bản quyền các sáng tác của họ cho các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng cơ hội khi phát trực tuyến âm nhạc.





Ngày 22.12.2021, người đại diện Bruce Springsteen (72 tuổi) cho báo giới biết nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ vừa hoàn tất hợp đồng bán quyền phát hành tất cả các sản phẩm âm nhạc, gồm hơn 300 ca khúc cho hãng Sony Music Entertainment với giá 550 triệu USD. Bruce Springsteen trở thành ca sĩ bán bản quyền âm nhạc với giá cao nhất tính đến thời điểm hiện nay.

Trước mắt, Sony và Bob Dylan xác nhận sẽ hợp tác phát hành lại danh mục ca khúc từ năm 1991, bao gồm 14 bản nhạc.