Sony phát hành phần mở rộng ‘Spider-Man: No Way Home’ tại rạp từ ngày 2.9

Thông tin Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version ra rạp được đưa ra vào tối 10.6 nhân kỷ niệm 60 năm nhân vật truyện tranh Người Nhện và 20 năm phim Người Nhện ra đời, cùng với đoạn trailer giới thiệu trích đoạn từ bộ phim có Tom Holland và các diễn viên từng đóng Người Nhện trước đó là Tobey Maguire, Andrew Garfield tham gia.

“Điều này thật tuyệt. Chúng ta nên làm thêm phần mở rộng nữa”, Andrew Garfield nói.

Phần phim mở rộng được xác nhận phát hành ở Mỹ và Canada cùng nhiều quốc gia khác sẽ được Sony công bố sau. Vé được bán vào ngày 9.8 với các suất chiếu bắt đầu từ ngày 2.9, bao gồm định dạng cao cấp IMAX.





Spider-Man: No Way Home là bộ phim đạt doanh thu phòng vé lớn thứ 3 từ trước đến nay ở Mỹ và thứ 6 trên thị trường quốc tế nhiều khả năng tăng thêm doanh thu cao hơn nhờ phần mở rộng The More Fun Stuff Version. Trong đại dịch năm 2021, bộ phim sử thi khoa học viễn tưởng mang tính đột phá Avatar của đạo diễn James Cameron đã trở lại màn ảnh rộng và giành lại danh hiệu là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh với 2,802 tỉ USD trên toàn cầu, sau khi Avengers: Endgame soán ngôi vào năm 2019 với 2,798 tỉ USD. Tính ở Bắc Mỹ, Avatar đứng ở vị trí thứ 4 sau Spider-Man: No Way Home. Với mong muốn khán giả trông đợi phần tiếp theo Avatar: The Way of Water, Disney dự kiến ​​phát hành lại Avatar tại các rạp vào ngày 23.9.

Ngoài doanh thu phòng vé, Spider-Man: No Way Home đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. “Thêm niềm vui mang đến cho mọi người, thật tuyệt vời”, nữ diễn viên Zendaya thủ vai MJ trong bom tấn Spider-Man: No Way Home nói. Qua cuộc trò chuyện trên Apple TV+, các diễn viên chia sẻ những câu chuyện cười trong quá trình sản xuất và tiết lộ rằng cảnh đầu tiên họ quay cùng nhau là một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất của bộ phim khi Garfield ra tay cứu MJ.