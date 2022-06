Star Wars: Knights of the Old Republic II sắp ra mắt trên Switch

Theo The Verge, Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) II: The Sith Lords sẽ đến với Nintendo Switch vào ngày 8.6, như đã thông báo tại sự kiện Star Wars Celebration năm nay. Phần tiếp theo của trò chơi nhập vai KOTOR cổ điển được cho là sẽ có một số cải tiến về hiệu suất và nâng cấp độ phân giải, cũng như một bộ DLC với nội dung khôi phục sẽ xuất hiện sau khi ra mắt.

DLC sẽ đi kèm với nội dung mà các nhà phát triển Obsidian Entertainment và Aspyr Media của trò chơi đã từng bỏ qua trong quá trình ra mắt gấp rút vào năm 2004. Trước đây từng có một bản mod do người hâm mộ tạo ra cho KOTOR II trên Steam để khôi phục những nội dung bị thiếu này, nhưng không rõ bản DLC chính thức khi ra mắt liệu có giống với bản mod hay không.





Hiện người chơi có thể đặt trước KOTOR II trên Nintendo Store với giá 15 USD, hoặc có thể mua như một phần của gói 29,99 USD gồm cả bản KOTOR đầu tiên đã xuất hiện trên Switch vào năm ngoái. Và mặc dù Aspyr Media hiện đang làm việc trên KOTOR bản làm lại độc quyền cho PlayStation 5, nhưng vẫn chưa có thông tin nào về ngày phát hành của phiên bản này.