Star Wars: KOTOR II gặp sự cố không thể hoàn thành trò chơi

Theo The Verge, có rất nhiều trò chơi đã ra mắt trong tình trạng chưa hoàn thành, nhưng có một trường hợp hiếm gặp là phiên bản mới của một trò chơi được phát hành lần đầu tiên vào năm 2004 bị lỗi đến mức không thể thực sự hoàn thành nó. Trên Twitter, nhà phát triển trò chơi Aspyr đã thừa nhận rằng Star Wars: Knights of the Old Republic II (KOTOR II) hiện không thể hoàn thành khi chơi trên Switch.

KOTOR II ra mắt trên Nintendo Switch vào ngày 8.6.2022, và khi người hâm mộ bắt đầu trải nghiệm trò chơi, họ nhận thấy sự tồn tại của một sự cố khiến không thể vượt qua được một phân cảnh giữa trò chơi.

Được phát hiện bởi Kotaku, một người hâm mộ đã đặt câu hỏi trên tài khoản Twitter chính thức của Aspyr rằng liệu công ty có biết trò chơi đang tồn tại lỗi không thể vượt qua hay không. Aspyr đã nhanh chóng trả lời rằng họ biết trò chơi đang có sự cố và đang tiến hành sửa chữa.





Vì KOTOR II ban đầu đã bị lỗi khi nó xuất hiện trên Xbox và sau đó là PC cách đây hơn 17 năm, không có gì ngạc nhiên khi phiên bản trên Switch cũng rơi vào tình trạng này. Nhưng thật sự đây là sai lầm lớn của một trò chơi tân binh khi đến với Switch, vì nó chứa một sự cố đã tồn tại “dai dẳng” từ rất lâu.

Và mặc dù biết rằng đang có một bản sửa lỗi được thực hiện, nhưng ngoài ra người chơi hoàn toàn không nhận được bất cứ thông tin cụ thể nào về quá trình này. Nếu đã mua KOTOR II trên Switch, có lẽ bạn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.