Street Fighter 6 đã được xếp hạng, dự kiến sớm có ngày phát hành

Theo The Gamer, Street Fighter 6 vừa được xếp hạng ở Hàn Quốc, điều này cho thấy trò chơi sắp kết thúc quá trình phát triển và có khả năng sẽ có ngày phát hành sớm.

Trước đó vào tháng 10, Capcom đã cho phép một số người chơi được chọn tham gia vào bản thử nghiệm kín của Street Fighter 6, tin tức này khiến nhiều người hâm mộ trò chơi chiến đấu đối kháng vui mừng vì họ có thể sớm được trải nghiệm trong tương lai gần. Không dừng lại ở đó, Capcom cũng đã công bố toàn bộ đội hình của trò chơi trong một video giới thiệu gần đây. Mọi thứ đều cho thấy Street Fighter 6 đang được hoàn thiện rất tốt.

Giờ đây, càng có nhiều lý do để tin rằng Street Fighter 6 sẽ ra mắt vào đầu năm 2023, vì trò chơi vừa nhận được xếp hạng độ tuổi từ Ủy ban Quản lý và Xếp hạng Hàn Quốc (South Korea Rating and Administration Committee). Theo đó, hội đồng xếp hạng đã đánh giá Street Fighter 6 ở mức độ 15+ vì trong game có nội dung bạo lực, uống rượu và khiêu dâm, mức đánh giá này tương đương với mức M (Mature) của ESRB.





Hàn Quốc hầu như luôn đưa ra xếp hạng cho các trò chơi sớm hơn nhiều so với những cơ quan khác, cho thấy quá trình phát triển của Street Fighter 6 đang sắp về đến đích.

Điều thú vị là The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cũng đã được Hàn Quốc xếp hạng vào đầu tháng này và đã có ngày phát hành ấn định là tháng 5.2023. Điều đó có nghĩa là Street Fighter 6 đang nhắm đến cửa sổ phát hành cùng thời điểm đó.