Sự kiện văn hóa tuần qua: Hoa hậu H’Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát 'Sứ mệnh thanh niên' chào mừng Đại hội Đoàn

Sứ mệnh thanh niên là ca khúc đoạt giải nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn là bài hát chính thức của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo tác giả Quản Văn Hải (là một cán bộ Đoàn với hơn 10 năm công tác tại Bộ VH-TT-DL và vừa được bầu là Bí thư Đoàn Bộ VH-TT-DL nhiệm kỳ 2022 - 2027), bài hát nhằm cổ vũ, động viên, tiếp lửa để các bạn trẻ tham gia hoạt động Đoàn cũng như có được tinh thần và ý chí của “thanh niên VN cùng một lòng quyết tâm, xung kích sáng tạo vững bước tiên phong, tiếp bước cha anh truyền thống vinh quang, đưa sức mạnh VN vươn tầm thế giới…”. Nhạc sĩ Quang Huy (cũng là người hòa âm phối khí cho bài hát) cho biết: “Chúng tôi đã ngợi ca hình ảnh của những người đoàn viên, thanh niên bằng giai điệu vừa nhẹ nhàng, vừa trang nghiêm, kiêu hãnh, trong một không gian âm nhạc trẻ trung sôi động, với tinh thần khí thế tươi vui theo hơi thở của thời đại”.

Trên tinh thần đó, MV Sứ mệnh thanh niên đã nhận được tình cảm cũng như sự tham gia hào hứng của các nghệ sĩ và người nổi tiếng trong và ngoài nước: Tùng Dương, Nguyễn Phi Hùng, Ninh Đức Hoàng Long, TG9X Thái Dương, Doãn Bách, Nhóm MTV; Hoa hậu H’Hen Niê, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Phí Linh, Thu Quỳnh, Hà Myo và Nhóm bè Cadillac; cùng 1.200 đoàn viên, thanh niên cả nước. MV âm nhạc sẽ được phát hành trên các kênh sóng của Đài truyền hình VN, các nền tảng số của T.Ư Đoàn và các cấp bộ đoàn.

MV Sứ mệnh thanh niên được thực hiện bởi đạo diễn: Tuấn Milano, giám đốc âm nhạc: Nguyễn Bá Hùng, quay phim: Pep Phạm cùng ê kíp.

Nửa thế kỷ nhìn lại tầm vóc Điện Biên Phủ trên không

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không cho thấy sức mạnh của Việt Nam với tầm nhìn chiến lược, chiến đấu thông minh, toàn dân đồng lòng và sự ủng hộ của quốc tế.

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972, ngày 9.12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội cùng tổ chức hội thảo Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh VN và tầm vóc thời đại.

PGS-TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đã nhắc lại tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về âm mưu tập kích của không quân chiến lược Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng.

PGS-TS Lý Việt Quang cũng nhắc lại chuyện khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Người giao nhiệm vụ: “Phải chuẩn bị cách đánh B.52, dù trong tình huống nào cũng phải đánh thắng B.52 nếu chúng đánh ra miền Bắc, nhất là Hà Nội, Hải Phòng…”. Người cũng hỏi tướng Phùng Thế Tài lúc đó: “Bây giờ chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết gì về B.52 chưa?”. Các nghiên cứu tìm hiểu sau đó của quân chủng, cộng với kinh nghiệm bắn rơi B.52 ở Quảng Bình… đã giúp biên soạn cuốn Cách đánh B.52, còn gọi là Cẩm nang bìa đỏ. Ông Quang cho biết sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định chúng ta thắng B.52 do nhiều nguyên nhân, trong đó có góp sức quan trọng của cuốn sách.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, cho hay trên cơ sở dự báo chiến lược B.52 sẽ đánh Hà Nội, thủ đô đã xây dựng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt công tác phòng không nhân dân. Hà Nội tăng cường các đội “tay búa tay súng”, “tay cày tay súng”. Dân quân cũng gấp rút sửa chữa các sân bay bị hư hỏng nặng do địch đánh phá ngày đêm. Tự vệ cầu đường thu dọn chướng ngại vật. Cán bộ y tế cứu thương binh. Đến ngày 18.12.1972, Hà Nội hoàn thành sơ tán trên 500.000 người, tương đương 85% số người ở nội thành.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (Bộ Quốc phòng), nhìn nhận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ VN thời đại Hồ Chí Minh. Qua 12 ngày đêm đọ sức, quân dân VN không những không lúng túng trước đòn đánh phá ồ ạt mà còn tạo lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp dày đặc. Có 81 máy bay các loại của Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 máy bay B.52.

PGS-TS Nguyễn Thị Mai Hoa, ĐH Quốc gia Hà Nội, lại nhìn Điện Biên Phủ trên không từ góc độ “kết hợp các yếu tố dân tộc và quốc tế”. PGS-TS Nguyễn Văn Nhật, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, đánh giá 12 ngày đêm đánh B.52 là “trận quyết chiến có ý nghĩa chiến lược, là thử thách chưa từng có trong lịch sử, góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975”.

Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân được đề cử Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân và hồ sơ Cửu đỉnh hoàng cung Huế là 2 hồ sơ đang nộp đề cử vào danh sách Di sản tư liệu thế giới chu kỳ 2022 - 2023.

Thông tin này được bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đưa ra tại sự kiện "Hành trình ghi danh di sản tư liệu ở Việt Nam - hiện tại và tương lai" (9.12 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) nhân 30 năm UNESCO khởi xướng, 16 năm VN tham gia Chương trình Ký ức thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Bình, Phó tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO VN, cho biết hiện tại Ủy ban Quốc gia Ký ức thế giới VN đã có những cải tổ, thay đổi quan trọng. Theo đó, Ban Thư ký của Ủy ban Quốc gia Ký ức thế giới VN được chuyển từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) sang Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL).

Trong buổi lễ, cuốn sách Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO ở Việt Nam của TS Vũ Thị Minh Hương cũng ra mắt. Bà là đại diện VN giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2018 tới nay. Cuốn sách gần 400 trang phản ánh thực trạng xuống cấp, mất mát và thái độ thờ ơ của xã hội với tư liệu - một phần ký ức của nhân loại trên thế giới. Sách cũng cho thấy những ký ức đó được lưu lại ra sao khi trở thành Di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh. Từ đó bà Hương hướng mọi người đến tinh thần mà UNESCO muốn lan tỏa: Giữ gìn và tạo kết nối với các di sản tư liệu để kết nối với ký ức nhân loại.





Tính đến nay, VN có 9 di sản được Chương trình Ký ức thế giới ghi danh. Trong đó có 3 Di sản tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và 82 văn bia thời Lê Mạc. Số còn lại là 6 Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Mộc bản trường học Phúc Giang, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Hoàng hoa sứ trình đồ (Hành trình đi sứ Trung Hoa), Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (1689 -1943).

Đưa ấn vàng Hoàng đế chi bảo về nước được đề cử sự kiện tiêu biểu năm

ng Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) thông tin về chi phí mua ấn Hoàng đế chi bảo tại cuộc họp bình chọn 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu 2022.

Giá cả và các chi phí để thương lượng đưa ấn Hoàng đế chi bảo về nước là điều báo chí quan tâm trong cuộc họp bình chọn 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu 2022 (ngày 6.12 do Báo Văn hóa tổ chức).

Về điều này, ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cho biết tất cả các điều khoản về chi phí đều thuộc diện không được tiết lộ theo thỏa thuận các bên để đưa ấn vàng hồi hương.

Mặc dù vậy, ông Thành khẳng định việc đàm phán đưa chiếc ấn quý về nước là thành công của ngành văn hóa. Trong suốt quá trình đàm phán để có được quyền mua chiếc ấn, đã có sự tham gia của nhiều đơn vị, bộ ngành trong nước, cũng như các đối tác nước ngoài ở tầm cấp quốc gia. Cụ thể, đại diện chính quyền Pháp cũng tham gia vào cuộc đàm phán cùng các tổ chức của Việt Nam và có ý kiến với chủ sở hữu hiện tại của ấn Hoàng đế chi bảo.

Việc đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo, ấn vàng đẹp nhất của nhà Nguyễn, được đề cử để bình chọn 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu của năm 2022. Hiện tại việc đàm phán vẫn còn tiếp tục xong mốc quan trọng nhất đã đạt được là chúng ta giành được quyền ưu tiên mua, mang chiếc ấn trở về Việt Nam.

Tìm thấy phủ đệ thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu?

Các nhà khảo cổ học cho rằng đã thấy dấu vết phủ đệ thái ấp của An Sinh trong đợt khai quật mới nhất (2022).

Để phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới, 3 điểm di tích tại Đông Triều (Quảng Ninh) đã được khai quật. Đó là đền An Sinh, chùa Am Hoa và di tích Trại Cấp. Các đơn vị thực hiện khai quật gồm: Hội Khảo cổ học VN, Bảo tàng Quảng Ninh, Viện Khảo cổ học, Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH-NV (Hà Nội).

Báo cáo sơ bộ về khai quật tại đền An Sinh cho thấy dấu vết sân lát bằng gạch theo kỹ thuật nêm cối, tạo hình theo đồ án hoa chanh. Cũng tại đây, khảo cổ học đã làm xuất lộ một phần của 4 đơn nguyên kiến trúc. Các đơn nguyên này kết nối liên hoàn với nhau tạo thành một quần thể. Các hố thăm dò được mở ở phía bắc của kiến trúc và dấu vết ở phía nam cho thấy công trình này có quy mô khá lớn.

Các dấu vết móng cột đã xuất lộ tại An Sinh cũng cho thấy các móng được đầm chặt bằng sỏi son hoặc đá cát. Kỹ thuật và vật liệu sử dụng gia cố móng cột giống với kỹ thuật và nguyên liệu gia cố móng thời Trần phát hiện trong đền An Sinh, Thái Miếu và một số di tích thời Trần khác ở Đông Triều.

PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học VN, cho biết việc khai quật 3 di tích trên đem đến nhiều thông tin trong việc nhận diện giá trị và phân bố di tích trong di tích Trúc Lâm Yên Tử.

Cũng theo ông Tín, đây là lần đầu tiên tìm thấy khu vực cư trú của quý tộc thời Trần ở An Sinh, cụ thể hơn là của nhân vật lịch sử quan trọng An Sinh Vương Trần Liễu. Ông Trần Liễu là anh của vua Trần Thái Tông. Ông cũng là nhân vật quan trọng được vương triều Trần phong cho vùng đất An Sinh, một vùng đất ven biển có vị trí quốc phòng quan trọng của vùng đông bắc. Người dân ở đây tôn ngài như thánh.