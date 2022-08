Sữa non ColosIgG 24h chứa kháng thể IgG - giúp tăng cường miễn dịch cho bé

Vai trò của sữa non với việc củng cố miễn dịch khỏe

Sữa non được biết đến là nguồn dinh dưỡng quý giá chỉ xuất hiện trong khoảng 72 giờ sau khi mẹ sinh con. Sữa non chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, các kháng thể diệt vi khuẩn, virus độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật và phát triển khỏe mạnh.

Với hàng loạt vitamin và khoáng chất, trong đó có 5 loại kháng thể quan trọng, đặc biệt là kháng thể IgG - ImmunoGlobulin G (chiếm 75% tổng lượng kháng thể trong huyết thanh), sữa non từ bò cũng là nguồn dinh dưỡng tốt, được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu. Nói cách khác, lượng kháng thể hao hụt đáng kể trong sữa mẹ khi giai đoạn trẻ bước vào “khoảng trống miễn dịch” có thể được bổ sung qua nguồn sữa non 24 giờ chất lượng từ bò.

Chị Vi Anh, một phụ huynh có con gần 2 tuổi cho biết: “Bé nhà mình từ lúc khoảng 8 tháng trở đi là bắt đầu hay ốm vặt. Nhìn con cứ hết ho rồi lại sổ mũi mà nóng hết cả ruột, nhất là trong lúc cao điểm bùng dịch”.

Tiêu chí chọn sữa non chất lượng





Với sữa non, chất lượng sữa phụ thuộc vào các yếu tố: thời gian lấy sữa, hàm lượng kháng thể IgG, chất lượng của bò, chất lượng trang trại, quy trình lấy sữa, trang thiết bị, công nghệ được sử dụng… Theo các chuyên gia, sữa non 24h chứa hàm lượng kháng thể IgG cao nhất và đạt được các tiêu chí trên sẽ là nguồn dinh dưỡng “vàng” dành cho trẻ trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch.

Tính đến nay, VitaDairy là công ty sản xuất tại Việt Nam độc quyền ứng dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ trong các sản phẩm dinh dưỡng của mình. Cụ thể, sữa ColosBaby cung cấp đủ lượng chuẩn 3-6g sữa non ColosIgG 24h/ngày, tương đương 600-1.000mg kháng thể IgG giúp trẻ tăng cường sức miễn dịch. Với quy trình sản xuất hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt các điều kiện an toàn trong sản xuất, đáp ứng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

Từ 6-36 tháng tuổi là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức và thể chất của trẻ. Do đó, bố mẹ nên lưu ý đến việc củng cố hệ miễn dịch khỏe cho con, theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hạn chế được các bệnh vặt, bệnh theo mùa, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.