Sữa non Diasure: 'Chìa khóa vàng' đối với người già suy nhược cơ thể

DiaSure là sản phẩm sữa non cho người cao tuổi bị suy nhược cơ thể đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ từ New Zealand, cùng với công thức ALA- đây là công thức độc quyền mà Việt Nam tiếp nhận được từ phía đối tác New Zealand. Công nghệ này có tác dụng phân tách dưỡng chất thành kích thước siêu nhỏ giúp tăng cường khả năng thẩm thấu và phát huy hiệu quả cao hơn bình thường.

Với thành phần chính là sữa non từ bò New Zealand dinh dưỡng, kết hợp với hơn 40 dưỡng chất trong sữa non Diasure đã giúp người cao tuổi có thể khắc phục được triệu chứng mệt mỏi của cơ thể. Omega 3 và Omega 6 giúp phòng chống các bệnh tim mạch, cải thiện giấc ngủ; Can xi, vitamin D giúp khung xương vững chắc và khỏe mạnh hơn; chất đạm protein giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện hệ thần kinh, tái tạo mô và các tế bào, cân bằng hormone.





Bổ sung 1-2 ly sữa non Diasure mỗi ngày vào sáng và tối chính là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, cải thiện sức khỏe tốt nhất cho người cao tuổi.