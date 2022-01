Sức hấp dẫn của AN RESIDENCE từ 4 yếu tố ‘dễ’

Dễ sử dụng, dễ ở

Khách hàng hiện nay có đa dạng nhu cầu và ngày càng khó tính, từ đó thị trường bất động sản cũng “đa dạng” khẩu vị hơn. Đặc biệt họ mong muốn tìm kiếm các dự án thỏa mãn đồng thời cả 2 yếu tố: không gian sống chất lượng và đầu tư hiệu quả. Đây cũng là thách thức cho các chủ đầu tư khi quỹ đất có vị trí tốt, hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh pháp lý ngày càng khó tìm.

Tọa lạc ngay giữa trung tâm của TP.Thuận An (Bình Dương), Khu dân cư - thương mại AN RESIDENCE gây sốt nhờ công năng sử dụng đa dạng và là sản phẩm đầu tư có tỉ suất sinh lợi hấp dẫn nếu nhìn vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường Bình Dương.

AN RESIDENCE có vị trí đắc địa khi nằm ở mặt tiền đường 22/212 - Thuận An Hòa, liền kề với hai tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 13 và Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Bao quanh bởi loạt khu công nghiệp trọng điểm lớn nhất miền nam như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần… AN RESIDENCE có thể dùng để ở, kinh doanh hay phù hợp để đầu tư.

Hơn thế nữa, nằm trong khu dân cư sầm uất hiện hữu, xung quanh là các tiện ích ngoại khu đầy đủ như siêu thị, chợ, bệnh viện, giáo dục đủ cấp, chỉ cách trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé 5 phút, AN RESIDENCE đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân mà không phải đi ra khỏi khu vực.

Dễ ở là lợi ích vượt trội khác của Khu dân cư - thương mại AN RESIDENCE. Có quy mô gần 200 nền, đa dạng sản phẩm gồm dòng shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu) diện tích vừa vặn 4,5mx15m, cư dân của AN RESIDENCE có cơ hội sở hữu cho mình một không gian sống an toàn, khỏe mạnh, văn minh.

Dễ đầu tư, dễ sở hữu

Là dự án đất nền duy nhất còn sót lại ở trung tâm Bình Dương, AN RESIDENCE sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội nhờ làn sóng đô thị hóa và đề án xây dựng mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ của Thuận An. Liền kề với nhiều trục đường huyết mạch, được bao quanh bởi các khu công nghiệp, siêu thị, chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, AN RESIDENCE thật sự phù hợp để kinh doanh hay cho thuê mặt bằng, tạo khoản thu nhập thụ động ổn định và là “của để dành” cho con cháu sau này.





Nằm ở trung tâm của TP.Thuận An, được thụ hưởng toàn bộ hạ tầng giao thông đồng bộ và các tiện ích kinh tế - xã hội hiện đại, giá trị của AN RESIDENCE sẽ tăng trưởng bền bỉ theo thời gian. Đây còn là dự án đất nền hiếm hoi tại Bình Dương có pháp lý sạch, sổ đỏ trao tay từng nền, đảm bảo an toàn 100% cho cư dân.

Có mức giá chỉ 36 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT), thấp hơn gấp đôi so với mặt bằng giá tại khu vực Thủ Đức giáp ranh, AN RESIDENCE mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng cho nhà đầu tư mà không cần nhiều vốn. Lần đầu tiên tại thị trường Bình Dương, khách hàng sẽ nhận được chính sách hỗ trợ tài chính cực ưu đãi khi được ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 30 năm. Nhờ đòn bẩy tài chính tốt nhất hiện nay tại thị trường Bình Dương, nếu giá dự án chỉ cần tăng 10%, nhà đầu tư có thể thụ hưởng khoản lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu lên đến gần 50%.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền của nhà đầu tư nhìn chung chưa bao giờ giảm nhiệt, bất kể kinh tế gặp nhiều khó khăn. Báo cáo thị trường quý 4/2021 của trang tin Chotot cho thấy nhu cầu tìm mua đất nền và đất thổ cư ở hầu hết các tỉnh thành trọng điểm đều có sức bật sau dịch rất khỏe. Đặc biệt các tỉnh vệ tinh của TP.HCM có bước sải lớn về số lượt tìm mua đất, trong đó thị trường Bình Dương ghi nhận mức tăng 110% so với quý 3.

