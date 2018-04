‘1 giây hành động’ - hành trình của việc tốt và tình yêu thương

“Một giây hành động - Bảo vệ điều tốt " được Tetra Pak phối hợp cùng WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên) tổ chức. Đến từ đất nước Thụy Điển - một trong những quốc gia có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường - Tetra Pak đã có 65 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng tại hơn 175 quốc gia. Nhờ vào công nghệ tiệt trùng tiên tiến với bao bì 6 lớp, các hộp giấy của Tetra Pak giúp bảo quản thực phẩm an toàn, giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài mà không cần sử dụng chất bảo quản. Đặc biệt, những hộp giấy có in logo FSC của Tetra Pak có nguyên liệu giấy được làm từ rừng tái sinh được kiểm soát chặt chẽ, không gây hại đến rừng tự nhiên.