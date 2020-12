10 dấu hiệu cho thấy bạn nghiện đường và carb

Nếu bạn đã phải vật lộn với việc tăng cân trong quá khứ, rất có thể bạn là người "nhạy cảm với carb".

Vậy chính xác thì điều này có nghĩa là gì? Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có những người nhạy cảm với carbohydrate trải qua phản ứng sinh lý quá mức với đường và carbohydrate. Họ thèm ăn tinh bột và đồ ngọt dữ dội, hoặc thèm ăn vặt dẫn đến ăn quá nhiều và dễ tích trữ chất béo.

Phản ứng mạnh mẽ với carb và đường là rất có thật và có thể là lý do đằng sau việc bạn nghiện carb. Nếu bạn cảm thấy như vậy, có một cách để xác định xem bạn có các triệu chứng thực sự hay không. Và đó là với bài kiểm tra độ nhạy carb mà bạn có thể tự đưa ra, theo Eat This, Not That!

Thực hiện Tự kiểm tra độ nhạy carb

Bánh mì trắng chứa nhiều tinh bột Shutterstock

Đếm từng dấu hiệu áp dụng cho bạn nhé.

- Tôi đang thừa cân.

- Tôi có cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh tiểu đường loại 2.

- Tôi thường thèm đồ ngọt hoặc tinh bột (bánh mì, mì ống...).

- Tôi thường ăn khi cảm thấy căng thẳng.

- Tôi có xu hướng tăng cân ở bụng.

- Tôi thường cảm thấy buồn ngủ một giờ sau khi ăn một bữa ăn nhẹ hoặc bữa ăn nhiều carb.

- Đầu tiên tôi thèm bánh mì hoặc ngũ cốc vào buổi sáng.

- Tôi cảm thấy mình cần ngọt ngào sau mỗi bữa ăn.

- Khi ăn một bữa ăn nhẹ giàu carb, tôi gặp khó khăn trong việc hạn chế lượng ăn vào.

- Tôi thường vẫn cảm thấy đói sau bữa ăn.

Tự chấm điểm

Đếm số lượng dấu kiểm.

1–3: Bạn có thể hơi nhạy cảm với carb.

4–6: Bạn có thể nhạy cảm với carb vừa phải.

7–10: Rất có thể bạn rất nhạy cảm với carbohydrate.

Bài trắc nghiệm này không phải là một bài kiểm tra máu. Và chúng tôi không phải là bác sĩ. Nhưng câu trả lời của bạn cho bản câu hỏi nhanh này có thể chỉ ra cho bạn một mức độ nhạy cảm tiềm ẩn với carbohydrate mà bạn có thể bắt đầu kiểm soát bằng cách sử dụng lời khuyên, kỹ thuật và công thức nấu ăn lành mạnh phù hợp.