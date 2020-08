10 lợi ích tuyệt vời của trà đen đối với sức khỏe

Cách thu hoạch và chế biến khác nhau tạo ra các loại trà khác nhau, và trà đen là một trong số đó.

Sau đây là một số lợi ích sức khỏe của trà đen , theo The Times of India.

Trà đen là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dồi dào, giúp loại bỏ các gốc tự do. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Pharmacognosy Reviews, các hợp chất phenolic, có tác dụng chống ô xy hóa, chiếm tới 30% trọng lượng khô của trà xanh và đen. Do đó, trà đen có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm tổn thương tế bào trong cơ thể. Điều này cuối cùng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.