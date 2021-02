10 lợi ích tuyệt vời khi bạn ăn chế độ nhiều thực vật hơn

Bạn có thể thực hiện chỉ một thay đổi để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của bạn trên mọi phương diện: ăn nhiều thực vật hơn.

Nó đơn giản như vậy. Bạn không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì. Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi căn bản nào đối với thói quen của mình.

Tất cả những gì bạn làm là thêm trái cây, rau, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và protein thực vật như một phần của chế độ ăn uống thông thường của bạn. (Và sau đó ăn chúng, tất nhiên).

Ăn thực vật không chỉ là một sự thay đổi chế độ ăn uống bền vững; nó cũng có những lợi ích to lớn về sức khỏe và môi trường. Hãy xem xét kỹ hơn mọi thứ có thể xảy ra với cơ thể bạn và trái đất bằng cách thực hiện một thay đổi duy nhất trong chế độ ăn uống của bạn: đặt thực vật lên trên hết.

1. Bạn có thể sống lâu hơn

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, ăn protein từ thực vật thay vì protein động vật giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh lượng protein ăn vào và tỷ lệ tử vong của hơn 400.000 người tham gia trong suốt 16 năm. Những người ăn nhiều protein thực vật nhất giảm 10% nguy cơ tử vong so với những người ăn ít protein thực vật hơn và nhiều protein động vật hơn, theo Eat This, Not That!

2. Bạn sẽ hỗ trợ một hành tinh khỏe mạnh hơn

Chế độ ăn dựa trên thực vật không chỉ tốt cho cơ thể của bạn; chúng cũng có thể mang lại lợi ích cho môi trường. Trên thực tế, một nhóm gồm 37 nhà khoa học nổi tiếng thế giới gần đây đã công bố một báo cáo xác định chế độ ăn uống dựa trên thực vật là lành mạnh nhất cho cả con người và hành tinh.

Bạn càng ăn nhiều thực phẩm thực vật, lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của bạn càng thấp, vì thực phẩm động vật cần nhiều nước và năng lượng hơn để sản xuất. Ví dụ, những người ăn chay trường và ăn chay tạo ra ít phát thải khí nhà kính hơn 30% so với những người ăn thịt, theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Đại học Loma Linda (Mỹ).

3. Cơ thể bạn sẽ có thể điều chỉnh cân nặng tốt hơn

Khi những người đàn ông và phụ nữ thừa cân được yêu cầu ăn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày, họ đã giảm được gần 7 pound trong suốt 16 tuần

Cho dù bạn đang muốn giữ cân nặng hợp lý hay giảm cân, thực vật sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Khi những người đàn ông và phụ nữ thừa cân được yêu cầu ăn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày, họ đã giảm được gần 7 pound trong suốt 16 tuần, theo một nghiên cứu của tạp chí Dinh dưỡng Anh.

Sau một năm, những người ăn trái cây và rau không tăng cân nhiều như những người tham gia không được hướng dẫn tăng tiêu thụ nông sản của họ. Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự.

Ngoài ra, thường xuyên ăn các thực phẩm chủ yếu của chế độ ăn dựa trên thực vật, chẳng hạn như các loại đậu, cũng có thể giúp giảm cân.

Trong một nghiên cứu từ tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn các loại đậu như đậu xanh, đậu trắng và đậu lăng hằng ngày có thể giúp giảm cân gần một pound trong khoảng 6 tuần.

4. Bạn sẽ trông trẻ hơn

Nhờ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thẩm mỹ (Mỹ), chúng ta biết rằng chế độ ăn toàn thực phẩm, thực vật giàu vitamin chống ô xy hóa - như A, C và E - có thể giúp loại bỏ các chất độc và chất gây ung thư có hại trong máu. Nó cũng được chứng minh là có khả năng kéo dài các telomere, ngăn ngừa tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa da.

5. Bảo vệ trái tim của bạn

Chế độ ăn thực vật chứa nhiều thực phẩm giàu chất xơ, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giúp giảm sự hấp thụ cholesterol vào máu của bạn.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy những người ăn chế độ ăn chủ yếu là thực vật giảm 42% nguy cơ phát triển bệnh suy tim so với những người không ăn.

6. Hỗ trợ một hệ vi sinh vật khỏe mạnh hơn

Một chế độ ăn uống dựa trên thực vật kết hợp nhiều loại thực vật giàu chất xơ sẽ tạo nên một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và đa dạng hơn. Hệ vi sinh vật đường ruột - nơi các vi khuẩn probiotic có lợi sinh sống - cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn và hoạt động mạnh nhất khi cộng đồng probiotic của nó có nhiều loài vi sinh vật khác nhau.

Cách tốt nhất để đạt được điều này là thực hiện một chế độ ăn đa dạng, dựa trên thực vật. Một nghiên cứu trên 11.300 người cho thấy rằng yếu tố gắn chặt nhất với hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là sự đa dạng của thực vật trong chế độ ăn uống của bạn. Vì vậy, hãy ăn các loại rau xanh, cam, đỏ và vàng mỗi ngày!

7. Có thể giảm huyết áp

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Vì vậy việc giảm huyết áp có thể mang lại những lợi ích sức khỏe lâu dài quan trọng.

Một cách bạn có thể làm là thực hiện theo một chế độ ăn uống dựa trên thực vật vẫn bao gồm thịt và sữa.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp cho thấy rằng chế độ ăn dựa trên thực vật, ngay cả với các sản phẩm động vật có nấm lim, có liên quan đến việc giảm 14% đột quỵ, giảm 9% đau tim và giảm 7% tỷ lệ tử vong nói chung, so với chế độ ăn kiểm soát tiêu chuẩn.

8. Có thể cảm thấy hạnh phúc hơn

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nâng cao Sức khỏe Mỹ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia bắt đầu chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật cho thấy sự cải thiện các triệu chứng trầm cảm và lo lắng - khiến họ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn.

9. Sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn dựa trên thực vật có xu hướng giàu một số chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất phytochemical.

Dữ liệu Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, cho thấy chế độ ăn thực vật có nhiều vi chất dinh dưỡng hơn so với chế độ ăn tạp tiêu chuẩn - nhưng sự khác biệt không liên quan đến lượng trái cây và rau quả. Thay vào đó, nó liên kết chặt chẽ hơn với các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác (ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và các sản phẩm từ đậu nành), càng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong chế độ ăn uống của bạn đối với tất cả các loại thực phẩm toàn thực vật.

10. Bền vững hơn cho bạn

Hầu hết các chế độ ăn kiêng đều yêu cầu bạn cắt bỏ các nhóm thực phẩm lớn hoặc thực hiện các thỏa hiệp khác không bền vững lâu dài. Đó là điểm khác biệt với việc ăn uống dựa trên thực vật.

Chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật là bao gồm và cũng có nhiều đặc điểm hơn là "chế độ ăn kiêng". Nó không yêu cầu bạn phải tập trung vào những thực phẩm bạn không thể ăn hoặc khiến bạn lo lắng về những gì bạn phải "từ bỏ". Nó chỉ hoạt động như một lời nhắc nhở về những gì bạn nên ăn, theo Eat This, Not That!