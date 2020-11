10 sự thật về bụng phẳng mà tuổi 40 cần phải biết

Tất cả là do chúng ta mất đi khối lượng cơ, và "tốc độ" trao đổi chất khi chúng ta già đi. Mặc dù vậy, bạn hoàn toàn có thể duy trì hoặc thậm chí giảm cân khi mỗi sinh nhật trôi qua, nếu bạn biết những điều này, theo Eat This, Not That!.

1. Giảm cân ngày càng khó

Điều đầu tiên là bạn cần phải chấp nhận một thực tế rằng những thủ thuật giảm cân tương tự từng hiệu quả với bạn ở độ tuổi 20 và 30 có thể không còn hiệu quả nữa.

Việc bỏ qua món tráng miệng hoặc cắt bỏ rượu trong một tháng có thể không giúp bạn giảm được 5 kg như trước đây, nhưng nay vẫn có thể giúp bạn thon gọn hơn. Bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng nhé.

2. Lời nguyền "mỗi năm tăng nửa ký"

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và chiến đấu chống lại việc tăng cân Shutterstock

Tin xấu: Mọi người có xu hướng tăng 1 pound (khoảng 450 gram) mỗi năm ở độ tuổi 40 và 50.

Tin tốt là: Mặc dù những thay đổi về nội tiết tố có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến thành phần cơ thể, nhưng hầu hết những cân nặng tăng thêm đó có thể là do ít vận động.

Nói một cách đơn giản, do lười vận động chứ không phải cơ thể đang già đi. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và chiến đấu chống lại việc tăng cân, theo Eat This, Not That!.

3. Thực phẩm lên men là bạn của bạn

Tuổi tứ tuần là lúc các vấn đề về tiêu hóa có thể bắt đầu xuất hiện, đặc biệt nếu chế độ ăn uống lâu nay của bạn có nhiều thực phẩm chế biến sẵn.

Thực phẩm lên men tự nhiên có chứa vi khuẩn có lợi cho chế độ ăn uống của bạn. "Một khẩu phần hằng ngày gồm dưa cải bắp, kim chi, kefir, dưa chua, kombucha hoặc sữa chua nuôi cấy sống có thể giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột của bạn", tiến sĩ Rob Silverman của NY ChiroCare (Mỹ) cho biết.

4. Tác dụng của việc uống nước để giảm cân

Tăng lượng nước uống vào là một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường kết quả giảm cân của bạn ở mọi lứa tuổi và đặc biệt hữu ích khi bạn già đi.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì (Mỹ), uống 16 ounce (473,12 ml) nước trước bữa ăn có thể giúp giảm cân nhiều hơn, thay vì ăn sâu vào bữa ăn khi bạn đang bị khô.

Nước giúp bạn no lâu và giúp tăng cảm giác no, khiến bạn ăn ít hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn. Để thúc đẩy quá trình giảm cân của bạn, hãy nhâm nhi nước giữa các bữa ăn, theo Eat This, Not That!

5. Đừng quên trứng

Khi quyết định bổ sung những gì vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn, đừng chỉ chọn những thứ ít calo hoặc được đánh dấu là thân thiện với việc giảm cân.

Hãy chắc chắn kết hợp các thực phẩm có tác dụng giảm cân nhanh. Ví dụ, trứng là một nguồn cung cấp vitamin D mạnh mẽ (một loại vitamin mà hầu hết người Mỹ không có đủ). Mức độ thấp của vitamin D có liên quan đến béo bụng.

Ngoài ra, chất béo lành mạnh trong lòng đỏ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ít có khả năng ăn quá nhiều vào cuối ngày.

6. Tập các bài tập toàn thân

Bạn nghĩ rằng bạn có thể gập bụng và plank theo cách của mình để có một cái bụng phẳng? Không cần thiết!

Jay Cardiello, người nổi tiếng về thể hình, cho biết: Thay vào đó, hãy thực hiện các bài tập toàn thân để giảm tỷ lệ phần trăm tổng lượng mỡ trong cơ thể và tập trung vào phần cốt lõi. Bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn và thấy kết quả tốt hơn.

7. Trái cây đường không phải là kẻ thù

Trái cây không phải là kẻ thù, miễn là bạn đừng ăn quá nhiều Shutterstock

Bạn nên ăn ít đường hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên cắt giảm các nguồn thực phẩm tự nhiên. Trên thực tế, nói "Không, cảm ơn" với quả táo hoặc chuối đó là một sai lầm rất lớn.

Đường được tìm thấy trong trái cây nguyên chất hoạt động trong cơ thể khác với đường bổ sung. Ví dụ, chuối thường được coi là 'nhiều đường' nhưng lại rất giàu kali và chắc chắn góp phần làm cho bụng phẳng hơn.

Trái cây cũng là một nguồn tuyệt vời của chất xơ và nước, nó giúp tăng cảm giác no và do đó giúp giảm cân.

8. Bỏ bữa không giúp giảm cân

Lisa Moskovitz, người sáng lập The NY Nutrition Group (Mỹ), cảnh báo: Trước đây, bỏ bữa có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân, nhưng sau một độ tuổi nhất định, cơ thể sẽ trở nên khôn ngoan hơn.

Bạn càng cố gắng hạn chế, cơ thể bạn sẽ càng tích trữ nhiều calo dưới dạng chất béo trong trường hợp cần sử dụng chúng. Điều quan trọng đối với sức khỏe , năng lượng và sự trao đổi chất là ăn 4 đến 5 giờ một lần.

Nhà dinh dưỡng học Elisa Zied cũng đồng quan điểm trên và gợi ý nên tiêu thụ các loại thực phẩm ít calo, tăng làm no (như rau, trái cây và protein nạc) để thúc đẩy quá trình giảm cân chậm lành mạnh.

9. Sự trao đổi chất của bạn sẽ chậm lại

Sự trao đổi chất giảm dần ở độ tuổi 40, khiến việc xây dựng cơ bắp mới và duy trì số đo và bắp tay bạn đã có càng trở nên quan trọng hơn.

Tất cả chỉ cần hai ngày mỗi tuần trong phòng tập, vì vậy đừng lo lắng! Tại sao việc đảm bảo đủ chất sắt lại quan trọng? Bạn càng xây dựng nhiều cơ, bạn càng đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày khi nghỉ ngơi.

Thêm vào đó, khi bạn nâng tạ, bạn đang tạo ra những vết rách nhỏ trong cơ. Quá trình xây dựng lại đòi hỏi năng lượng, thúc đẩy lượng calo đốt cháy hằng ngày của bạn lên đến 9%.

10. Carb có thể giữ cho bạn mảnh mai

Khi bạn già đi, sự trao đổi chất của bạn chậm lại, vì vậy việc kiểm soát khẩu phần và thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cả carb lành mạnh, trở nên quan trọng hơn.

Carol Cottrill, một nhà tư vấn dinh dưỡng và là tác giả, khuyên bạn nên ăn ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế như lúa mì, gạo lứt và bột yến mạch để giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Cô Cottrill, nói: Chúng giúp tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy no khi ăn ít hơn. Và bạn sẽ bước vào tuổi tứ tuần với vóc dáng tuyệt vời, theo Eat This, Not That!