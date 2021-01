10 thứ tồi tệ nhất đối với răng miệng của bạn

Hãy suy nghĩ trước khi nhai hoặc ngậm và kiểm tra danh sách 10 thứ tồi tệ nhất mà người ta hay đưa vào miệng, theo Eat This, Not That!

1. Đá lạnh

Trong “trận chiến” giữa hai tinh thể, men răng và nước đá, răng của bạn thường giành chiến thắng. Nhưng đôi khi nước đá là kẻ chiến thắng và men răng của bạn bị nứt hoặc mẻ và bạn sẽ bị đau hoặc ít nhất là nhạy cảm với nhiệt độ

Ăn đá, về mặt kỹ thuật gọi là pagohagia, có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thậm chí là chứng rối loạn ăn uống gọi là pica, liên quan đến cảm giác thèm ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng.

2. Tăm

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí phẫu thuật thế giới , một nửa số người nuốt phải tăm xỉa răng mà không nhận ra điều đó cho đến khi họ bị đau bụng.

Các lỗ thủng của ruột là phổ biến, và tỷ lệ tử vong liên quan là cao. Những chiếc tăm có thể đâm xuyên qua thực quản, dạ dày và tá tràng, có 81% gây tổn thương ở ruột non và ruột già.

3. Nhai thuốc lá

Theo báo cáo của Johns Hopkins Medicine, nhai thuốc lá sẽ “cung cấp” hơn 28 chất hóa học gây ung thư, bao gồm cadmium, polonium-210, formaldehyde, benzo (a) pyrene và chì.

Theo Viện Y học răng miệng Mỹ, ung thư thường bắt đầu dưới dạng bạch sản, một mảng màu trắng phát triển bên trong miệng hoặc cổ họng hoặc một tổn thương tiền ung thư khác được gọi là erythroplakia, đặc trưng bởi một mảng đỏ nhô lên trong miệng. Cả hai đều có liên quan đến ung thư thực quản và tuyến tụy.

4. Dây câu cá

Các nha sĩ thường có thể xác định những người câu cá bằng những chiếc răng sứt mẻ của họ. Một báo cáo trên trang web troutster.com cho biết, những ngư dân khó tính sẽ thường xuyên dùng răng cắn đứt dây câu cá khi buộc vào lưỡi câu hoặc mồi nhử, cuối cùng họ sẽ “đeo” một đường rãnh vào răng. Đừng mạo hiểm răng của bạn. Hãy mua một cặp kềm để cắt dây cá, theo Eat This, Not That!

5. Móng tay

Đừng bao giờ cắn móng tay

Cắn móng tay hay còn gọi là chứng đau cơ về mặt kỹ thuật, là một tình trạng có tính chất cưỡng chế lặp đi lặp lại, có thể gợi ý một vấn đề tâm thần tiềm ẩn. Hoặc có thể đó chỉ là một liên lạc của dây thần kinh. Một điều chắc chắn là khu vực bên dưới móng tay của bạn có xu hướng chứa nhiều vi khuẩn rất khó vệ sinh, theo một nghiên cứu trên tạp chí Vi sinh vật học lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí của Học viện Da liễu Mỹ cho biết, trên thực tế, không gian dưới môi trường này có thể chứa vi rút như vi rút gây ra Covid-19. Nhưng ngay cả khi tay của bạn siêu sạch, cắn móng tay có thể không tốt cho sức khỏe.

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, việc cắn móng tay khiến hàm của bạn ở một vị trí nhô ra có thể gây áp lực quá mức, dẫn đến rối loạn chức năng hàm.

6. Đinh lợp

Khi bạn tập trung vào việc đóng đinh chứ không phải ngón tay, bạn có thể quên mất những chiếc đinh thừa đang giữ trên môi. Sau đó, khi đập ngón tay cái, bạn có thể hít vào và nuốt một hoặc ba chiếc đinh. Tài liệu y khoa đã từng ghi nhận những trường hợp như thế.

Việc giữ móng tay trong miệng là không tốt cho sức khỏe ngay cả khi không có tai nạn xảy ra. Theo The New York Times, các lớp phủ mạ kẽm hoặc hợp chất nhựa trên một số móng tay có thể gây ra phản ứng độc hại.

7. Bài tập về hàm

Nhai quả bóng silicon hoặc các sản phẩm kháng cao su tương tự như một thiết bị có tên Jawzrsize được cho là sẽ tăng cường cơ mặt và hàm, đồng thời mang lại cho khuôn mặt trông gọn gàng hơn. Ý tưởng tốt? Không đâu, các nha sĩ nói. Và 20 phút “tập luyện” nhai có lẽ sẽ chẳng làm được gì để loại bỏ chiếc cằm đôi của bạn.

Các nguy cơ tiềm ẩn bao gồm rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ), gây đau khớp hàm và các cơ nâng đỡ, trật khớp, thậm chí đau đầu.

Tiến sĩ Kevin Berry, nha sĩ tại TMJ Therapy & Sleep Center của Colorado ở Denver (Mỹ), viết: “Hãy nói chuyện với nha sĩ thần kinh cơ trước khi bắt đầu bất kỳ loại bài tập nào về hàm. Thật sai lầm khi tin rằng cơ quá yếu gây ra TMJ của bạn. Trên thực tế, những người mắc TMJ thường có cơ hàm phát triển quá mức".

8. Bàn chải đánh răng của người khác

Đừng bao giờ sử dụng bài chải đánh răng của người khác

Đừng bao giờ sử dụng bài chải đánh răng của người khác. Bàn chải đánh răng là nơi sinh sản của các vi sinh vật có khả năng gây hại cho sức khỏe.

Đánh răng bằng bàn chải bị ô nhiễm có thể khiến bạn tiếp xúc với những điều sau đây: (1) vi khuẩn gây sâu răng như streptococcus mutans, (2) vi khuẩn gây bệnh nha chu, có thể dẫn đến chảy máu nướu răng, mất răng và xương, (3) cảm lạnh và vi rút cúm, bao gồm cả vi rút Corona gây ra Covid-19, và (4) mặc dù hiếm gặp, các bệnh lây qua đường máu như HIV và viêm gan, theo Eat This, Not That!

9. Bút chì, bút, chìa khóa

Giống như những ngón tay chưa rửa sạch, những thứ bạn thường xuyên cầm trên tay không nên ngậm trong răng, các nha sĩ cảnh báo.

Bút, bút chì và chìa khóa ô tô chứa đầy vi trùng có thể gây bệnh cho bạn. Cắn mạnh vào chúng là một cách dễ dàng để làm nứt răng.

10. Biên lai và vé xe buýt

Bạn đã ngậm biên lai tạp hóa trên môi trong khi đặt thẻ tín dụng trở lại ví chưa? Hóa đơn tính tiền bằng giấy in nhiệt và một số vé xe buýt có chứa BPA (bisphenol A), hóa chất được biết đến là chất gây ô nhiễm gây rối loạn nội tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Missouri (Mỹ) được công bố trên tạp chí Plos One cho thấy chỉ cần chạm vào giấy in hóa đơn nhiệt sau khi sử dụng nước rửa tay sẽ làm tăng khả năng hấp thụ BPA vào máu gấp 100 lần.

Vì vậy, hãy tưởng tượng những gì bạn nhận được bằng cách ngậm biên lai vào miệng, theo Eat This, Not That!