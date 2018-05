11 dấu hiệu mệt mỏi của tuyến thượng thận

Mệt mỏi tuyến thượng thận là một trong những hậu quả của việc đương đầu với stress. Sau đây là những dấu hiệu của tình trạng mệt mỏi tuyến thượng thận, theo trang tin Health Flash.

Khó thức dậy sau một đêm ngủ

Có bao giờ bạn đi ngủ sớm chỉ để thức dậy với ý nghĩ như thể bạn chẳng nghỉ ngơi được gì? Tình trạng uể oải vào buổi sáng là một trong những triệu chứng xảy ra ở những người bị tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận. Đó là do mức hoóc môn stress cao khiến bạn luôn ở trong tình trạng tỉnh táo vốn can thiệp vào giấc ngủ sâu.

Năng lượng ban ngày thấp

Sau chuyện thức dậy đầy khó khăn vào buổi sáng, bạn có thể gặp rắc rối với chuyện duy trì mức năng lượng đủ để xử lý các trách nhiệm của mình trong ngày. Bạn có thể tự hỏi tại sao một hoạt động đơn giản lại khiến bạn mệt đừ, và triệu chứng này là dấu hiệu cho thấy các tuyến thượng thận của bạn đã đạt đến điểm không thể duy trì hoóc môn ở mức khỏe mạnh.

Không thể xử lý stress

Cơ thể bạn phụ thuộc vào những hoóc môn như norepinephrine và cortisol để điều hòa phản ứng stress với những tình huống đầy thách thức để bạn có năng lượng và sự tập trung cần có để xử lý chúng thành công. Do tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận khiến cơ thể khó sản sinh những hoóc môn này, bạn có thể thấy khó tìm ra những sách lược xử lý tích cực khi bị stress.

Đi tiểu thường xuyên

Các tuyến thượng thận cũng chịu trách nhiệm sản sinh aldosterone giúp kích thích thận điều phối những chất dịch và khoáng chất trong cơ thể. Khi hoóc môn quan trọng này xuống thấp, bạn sẽ thường xuyên đi tiểu do thận của bạn bắt đầu bài tiết những số lượng lớn khoáng chất quan trọng.

Thèm ăn

Do tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận buộc cơ thể dùng hết các nguồn tích trữ khoáng chất thiết yếu như natri, magnesium và kali, bạn có thể thèm ăn dữ dội do cơ thể muốn bù lỗ tình trạng thiếu hụt. Đây là lý do tại sao những người bị mỏi mệt tuyến thượng thận có xu hướng thèm đồ ăn mặn nhất, thường là ở mức không kiểm soát được.

Tăng cân

Nếu bạn thấy mình tích tụ thêm mỡ quanh bụng và đùi, bạn có thể đổ lỗi cho cortisol. Trong những giai đoạn đầu của tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận, cơ thể có mức cortisol thừa tác động đến việc tăng cân quanh bụng. Khi mức cortisol bắt đầu giảm, cơ thể sẽ cố gắng giữ lại mỡ thừa nhằm điều hòa các quy trình của cơ thể.

Phản ứng miễn dịch kém

Cortisol có những đặc tính kháng viêm giúp điều hòa hệ miễn dịch. Khi mức cortisol của bạn cao, tác động kháng viêm có thể trở nên quá mạnh và khiến cho hệ miễn dịch yếu đi. Vì lý do này, tình trạng mệt mỏi tuyến thượng thận được “tháp tùng” bởi các căn bệnh thường xuyên hơn và thời gian lành bệnh chậm hơn.

Gia tăng các triệu chứng hoóc môn

Phụ nữ trải qua giai đoạn tiền mãn kinh thường xuyên nhận thấy rằng những sự mất cân bằng hoóc môn do tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận gây ra có thể làm tồi tệ hơn những triệu chứng như bốc hỏa và thay đổi tâm trạng. Điều quan trọng cần lưu ý là phụ nữ trẻ có thể bị tác động bởi giai đoạn tiền mãn kinh tồi tệ và ham muốn tình dục thấp.

Huyết áp bất thường

Khi cơ thể cố gắng đối phó với các hoóc môn luôn thay đổi và một phản ứng bất thường với stress bạn có thể cũng phải trải nghiệm huyết áp cao hoặc thấp. Khi tình trạng này đủ nghiêm trọng, bạn có thể bị các triệu chứng như đau đầu và hoa mắt do huyết áp bất thường gây ra.

Mù tư duy

Trong tất cả những triệu chứng mỏi mệt tuyến thượng thận, tư duy khó khăn là một trong những triệu chứng gây khó chịu nhất. Bạn sẽ không chỉ khó tập trung mà còn bị mất trí nhớ ngắn hạn và không thể đưa ra những quyết định quan trọng. May mắn là vấn đề này và các triệu chứng khác sẽ nhanh chóng mất đi một khi các tuyến thượng thận hoạt động phù hợp trở lại.

Trầm cảm, lo lắng

Trầm cảm, lo lắng và những vấn đề về tâm trạng là những vấn đề phổ biến với tình trạng mỏi mệt tuyến thượng thận.