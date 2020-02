11/16 người nhiễm nCoV đã khỏi bệnh, ra viện

Theo BS Cấp, hiện tại các bệnh nhân (BN) đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn lây nhiễm vì xét nghiệm đã hết vi rút. Hai BN ra viện lần này không còn phải điều trị. Tuy nhiên, do mọi người bên ngoài quá lo lắng về bệnh dịch, nên chúng tôi cũng sẽ duy trì chăm sóc BN thêm tại BV và hỗ trợ thêm phục hồi chức năng tại BV. Việc cách ly điều trị như vừa qua cũng là nguyên tắc chung với bệnh lây qua đường hô hấp, chứ không phải BN này có gì quá bất thường.

Theo BS Cấp, phác đồ điều trị BN nhiễm nCoV của Việt Nam tham khảo từ nghiên cứu của Trung Quốc qua hàng trăm, hàng ngàn ca điều trị tại nước này và từ các trung tâm nghiên cứu lớn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Điều trị cho các BN vừa qua chưa cần các thuốc điều trị khác biệt, vẫn là các thuốc sẵn có sử dụng tại các cơ sở y tế. “BN của chúng ta có viêm phổi nhưng không suy hô hấp, không phải thực hiện ecmo (tim phổi nhân tạo), không phải thở máy, nên quá trình điều trị đơn giản”, BS Cấp đánh giá.

Qua thực tế điều trị, BS Nguyễn Trung Cấp khẳng định: “Sự quan tâm lo lắng của cộng đồng với dịch bệnh là cần thiết, nhưng phải xuất phát từ hiểu biết chứ không nên hoảng loạn về những thông tin không chính thức. Việc sai lệch có thể gây rối loạn, ảnh hưởng nhịp sống mỗi người cũng như chống dịch chung”.

Bên cạnh đó, BS Cấp cho rằng tại Vĩnh Phúc số ca mắc chỉ rất nhỏ so với số thôn xã quá lớn, các ca bệnh tại địa phương đều nhẹ, thậm chí được điều trị tại tuyến huyện và đã ra viện, vì vậy không nên “gói” chữ Vĩnh Phúc với dịch Covid-19 để kỳ thị. “Việc kỳ thị chỉ làm cho việc kiểm soát dịch khó khăn hơn, bởi khiến người nghi ngờ có thể e ngại, giấu giếm, trong khi thực tế các ca bệnh cho đến nay hầu hết BN có bệnh cảnh không phức tạp. Ngay cả BN viêm phổi cũng không suy hô hấp”, BS Cấp nói.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cũng nhìn nhận đã có các BN được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện của tỉnh Vĩnh Phúc. “Với phân tuyến điều trị cụ thể cho các tình huống, ca bệnh, sự hỗ trợ chuyên môn từ y tế tuyến tỉnh và T.Ư, các BN đã được điều trị khỏi. Các BS của chúng ta đang thực hiện tốt công tác điều trị ngay tại tuyến huyện”, PGS Khuê khẳng định.

Liên quan đến thông tin mới nhất về độc lực của nCoV, BS Nguyễn Trung Cấp cho hay các thống kê của Trung Quốc những ngày gần đây cho thấy tử vong đã thấp hơn so với giai đoạn đầu tiên, có thể là kinh nghiệm điều trị tốt hơn, đáp ứng y tế mạnh hơn so với giai đoạn đầu tiên. Vấn đề này vẫn tiếp tục cập nhật, lâu dài để có cái nhìn toàn cảnh hơn. Thông tin từ WHO, với các BN gần đây, tỷ lệ tử vong khoảng trên dưới 2%.