12 dấu hiệu kỳ lạ 'tố cáo' trái tim đang gặp trục trặc

Mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh tim , thậm chí một số người còn có nguy cơ cao hơn những người khác.

Vì vậy, biết các dấu hiệu và triệu chứng báo động trái tim đang gặp trục trặc là rất quan trọng.

Không phải tất cả mọi người có vấn đề về tim đều biểu hiện các triệu chứng giống nhau.

Điều đặc biệt là triệu chứng mắc của phụ nữ và nam giới đôi khi khác nhau hoàn toàn.

Sau đây là những triệu chứng thầm lặng, lạ lùng có thể báo hiệu trái tim đang gặp trục trặc, theo The Daily Meal.

1. Ngón chân màu xanh hoặc tím

Sự thay đổi màu da có thể chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn của bệnh tim. Nếu ngón chân hoặc ngón tay chuyển sang màu xanh tím, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị tắc mạch máu.

Lưu thông máu bị gián đoạn gây ra tắc nghẽn máu chứa ô xy, làm thay đổi màu da.

2. Những vết bầm đen bên dưới móng

Nếu những vết bầm đen bên dưới móng tự nhiên xuất hiện không có lý do hoặc mãi vẫn không khỏi, đó là điều đáng lo ngại. Những đốm này là triệu chứng của viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng niêm mạc của tim hoặc van tim do vi khuẩn đi vào máu, rồi vào nội mạc cơ tim và các van tim gây tổn thương, theo The Daily Meal.

3. Rối loạn chức năng đàn ông

Một số chứng bệnh có thể gây rối loạn chức năng đàn ông. Cơ tim không hiệu quả có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu, dẫn đến điều này.

Thực tế, rối loạn này thường là dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên báo hiệu tim đang có vấn đề, xuất hiện trước khi xuất hiện trước các triệu chứng khác khoảng hai năm.

4. Rụng lông chân

Lông cần nguồn dinh dưỡng thích hợp từ thực phẩm, được cung cấp thông qua dòng máu nuôi dưỡng để phát triển. Không có chất dinh dưỡng, cơ thể chỉ đơn giản là ngừng mọc lông. Lông chân có nguy cơ rụng đầu tiên, vì nó xa trái tim nhất. Rụng tóc có thể là bước tiếp theo, theo The Daily Meal.

5. Tê lạnh tay chân

Nếu tứ chi đôi khi mất cảm giác hoặc cảm thấy lạnh bất thường, đó có thể là một dấu hiệu của lưu thông kém. Tuần hoàn kém thường là tiền đề cho các vấn đề nghiêm trọng hơn như động mạch bị tắc nghẽn hoặc đột quỵ.

6. Ngưng thở khi ngủ

Những bất thường về nhịp thở này dẫn đến nguy cơ đau tim và rối loạn nhịp tim cao hơn. Nhịp thở trong lúc ngủ bị ngưng lại do cơ thể phát hiện thiếu ô xy và ép các mạch máu nhanh chóng co thắt lại, gây ra sự ngưng thở đột ngột, theo The Daily Meal.

7. Chuột rút

Chuột rút cơ bắp đã được chứng minh là một dấu hiệu đáng kể của bệnh tắc động mạch ngoại biên, do sự tích tụ của các mảng bám mang máu đến não, các cơ quan và các chi.

Theo thời gian, các mảng bám có thể làm thu hẹp các động mạch, làm hạn chế dòng chảy của máu giàu ô xy đến các cơ quan đặc biệt là các động mạch ở chân.

8. Đau cổ hoặc quai hàm

Đau không giải thích được ở cổ hoặc hàm là một dấu hiệu tiềm ẩn của đau thắt ngực , một vấn đề về tim xảy ra khi thiếu máu giàu ô xy. Phụ nữ có nhiều nguy cơ bị những triệu chứng này hơn nam giới, nhưng nếu bị đau thắt ngực nhiều hơn một lần, thì nên đi gặp bác sĩ, theo The Daily Meal.

9. Phù chân

Chân phù rất to và thường thấy những đường hằn từ giày và vớ hằn sâu vào da là báo hiệu suy tim. Phù là do máu tích tụ trong tĩnh mạch khi lưu thông máu gặp vấn đề.

10.Ho

Nếu gặp phải cơn ho dai dẳng trong vài tuần, nên đi khám ngay. Suy tim sung huyết có thể gây ra tụ dịch trong phổi, gây ra thở khò khè và ho dai dẳng.

11.Chóng mặt

Chứng loạn nhịp tim, nhịp tim bất thường , có thể gây ra một dòng máu kỳ lạ và bất thường lên não. Tương tự như khi đứng dậy đột ngột, dòng máu dồn lên đầu có thể gây ra chóng mặt mất phương hướng thậm chí có thể khiến ngất xỉu, theo The Daily Meal.

12. Đau nửa đầu

Các nghiên cứu cho thấy 40% bệnh nhân mắc bệnh tim cũng bị chứng đau nửa đầu hành hạ.