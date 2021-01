13 mẹo tốt nhất để diệt mỡ bụng hiệu quả

Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Ilana Muhlstein (Mỹ), người tự mình giảm được 45 kg và giúp hơn 200.000 người đạt được thân hình gọn gàng, khỏe mạnh hơn, đã chia sẻ những bí quyết làm phẳng bụng tốt nhất của mình để bạn có thể bắt đầu làm tan mỡ bụng , theo Eat This, Not That!

1. Hãy "tưới nước trước"

Ngay sau khi bạn thức dậy, hãy uống hai ly nước. Hãy biến nó thành một thói quen. Hãy suy nghĩ: Bạn đã ngủ được 7 hoặc 8 giờ và cơ thể bạn cần nước. Bạn sẽ thấy rằng việc uống 2 ly đầu tiên vào buổi sáng cũng rất dễ thực hiện.

Tại sao điều đầu tiên là nước? Nước giúp bạn no lâu để bạn có thể lựa chọn thực phẩm tốt hơn trong ngày thay vì để cơn đói ảnh hưởng đến những gì bạn ăn. Cố gắng uống nước trước mỗi bữa ăn, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống nước trước các bữa ăn đã giảm được trọng lượng và chất béo trong cơ thể, đồng thời giảm được sự thèm ăn.

2. Hành động như một nhà phê bình thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào một số nhà phê bình thực phẩm vẫn có vóc dáng đẹp khi công việc của họ là ăn uống? Họ nhấm nháp. Họ nếm thử. Họ không ngấu nghiến cả bữa ăn. Và nếu họ không thích những gì họ đang nếm, họ sẽ ngừng ăn nó. Vì vậy, hãy hành động như một nhà phê bình ẩm thực!

Chuyên gia Muhlstein nói: “Nếu bạn không thích ăn đồ ăn nhiều đường hoặc béo, hãy ngừng ăn. Quẳng nó đi. Nó không đáng giá đâu", theo Eat This, Not That!

3. Thay đổi một từ, thay đổi tư duy của bạn

Lời nói có ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, chỉ cần chọn một cách tích cực hơn để nói về cơ bản cùng một điều có thể có tác động to lớn đến kết quả, chuyên gia Muhlstein nói.

Cô ấy gợi ý nên thử điều này: Thay vì nói "Tôi phải ăn uống lành mạnh hơn", hãy nói "Tôi ăn uống lành mạnh hơn". Nói to từng câu. Không phải "Tôi ăn uống lành mạnh hơn" nghe lạc quan và thú vị hơn nhiều sao? Cuộc sống và việc giảm cân trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn sử dụng những từ phù hợp để thay đổi thái độ của mình, cô ấy nói.

4. Chọn “rau nhiều nhất”

Khi bạn nhận ra sức mạnh của rau để làm bạn no và đánh tan cơn đói, bạn sẽ nắm được một trong những bí quyết quan trọng để giảm cân và cảm thấy tốt hơn mỗi ngày.

Chuyên gia Muhlstein nói: “Bất cứ khi nào bạn làm đầy đĩa của mình, hãy nghĩ “ăn nhiều rau nhất” và bạn càng giảm được nhiều cân. Rau chứa nhiều chất xơ, vì vậy chúng khiến bạn cảm thấy no và hài lòng", theo Eat This, Not That!

5. Theo dõi protein của bạn

Protein làm thỏa mãn cơn đói nhanh chóng, đó là lý do tại sao nó là một chất dinh dưỡng đa lượng giúp giảm cân quan trọng. Cô Muhlstein cho biết, nó giúp hiểu được mức độ hài lòng của bạn và cảm giác của bạn nếu bạn ăn các loại protein có thể theo dõi được.

6. Chất xơ hòa tan

Một loại chất xơ đặc biệt có thể là chìa khóa để giảm mỡ bụng và nó được gọi là chất xơ hòa tan. Các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí Béo phì (Mỹ) đã theo dõi hơn 1.000 người trong 5 năm và nhận thấy rằng mỗi lần tăng 10 gram tiêu thụ chất xơ hòa tan sẽ loại bỏ sự tích tụ mỡ bụng tới 3,7%.

Trong khi bạn đang lấp đầy đĩa rau của mình, hãy tập trung vào cải Brussels, một nguồn chất xơ hòa tan hàng đầu, cung cấp 2 gram mỗi 1/2 cốc, chuyên gia Muhlstein nói.

Các nguồn chất xơ hòa tan tốt khác là măng tây, mơ, hạt lanh và cam.

7. Thành thực với bản thân

Chuyên gia Muhlstein nói: “Điều quan trọng cần nhớ là bạn luôn xinh đẹp cho dù bạn có cân nặng như thế nào đi nữa. Mẹ tôi đã dạy tôi yêu bản thân và cơ thể của mình trong mỗi bước đi. Điều này cho phép tôi nắm bắt hành trình giảm cân và đạt được sức khỏe của mình từ tình yêu bản thân và sự tích cực. Bạn cũng có thể làm được điều đó!", theo Eat This, Not That!

8. Thành thực về rượu

Hãy suy nghĩ: Uống rượu mỗi đêm giống như thêm một vài ổ bánh mì vào bữa ăn của bạn.

Cô Muhlstein nói: “Tôi chưa từng gặp một khách hàng nào thành công trong việc giảm cân và uống 1 hoặc 2 ly cocktail mỗi tối. Nếu bạn muốn uống rượu vang vào mỗi bữa tối và không bị tăng cân, thì bạn thực sự cần phải lưu ý đến việc lựa chọn thực phẩm vào buổi tối hôm đó".

9. Đừng sợ củ cà rốt

Cà rốt tím Shutterstock

Cà rốt có vị ngọt. Đúng vậy, cà rốt có lượng đường cao hơn một số loại rau khác, nhưng chúng rất bổ dưỡng và chỉ có khoảng 50 calo mỗi cốc.

Cô Muhlstein nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một khách hàng nào tăng cân vì ăn cà rốt .Tránh ăn cà rốt sẽ có thể dẫn đến tăng cân hơn là ăn nhiều”.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy rằng việc khuyên mọi người ăn nhiều thực phẩm ít calo như rau là một chiến lược giảm cân thành công hơn là khuyên mọi người hạn chế khẩu phần và tập trung vào việc ăn ít hơn, theo Eat This, Not That!

10. Khẩu phần ăn

Một khẩu phần ăn có thể giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn một cách có trách nhiệm. Một vuông sô cô la ngon có chất lượng tốt có thể thỏa mãn hơn cả một thanh sô cô la kém chất lượng.

Cô Muhlstein thích lấy một hình vuông đó và nhúng vào trà hoa cúc vani "để nó có một chút vị chua. Bằng cách đó, trà làm tôi cảm thấy sảng khoái và tôi vẫn nhận được vị sô cô la của mình."

11. Đánh lạc hướng bản thân

Nếu bạn đang bắt đầu (một cách an toàn) gặp một số bạn bè, thì đây là một số thủ thuật sẽ giúp bạn tránh ăn quá nhiều một cách vô thức khi xung quanh có nhiều thức ăn: Một tay cầm cốc nước và tay kia cầm đĩa rau. Khá đơn giản, nhưng hữu ích. Hoặc thậm chí quay lưng lại bàn tráng miệng!

Hãy bổ sung rau và protein trước, sau đó xem liệu bạn có còn đói với những lựa chọn giàu calo đó không. Bạn thậm chí có thể kết bạn và bắt đầu trò chuyện, như thế đồ ăn của bữa tiệc sẽ bớt hấp dẫn hơn.

12. Tinh bột kháng

Ăn nhiều đậu và các loại rau đậu, những nguồn giàu "tinh bột kháng". Loại tinh bột này khó bị cơ thể phân hủy hơn, có nghĩa là nó giúp chúng ta no lâu hơn, có thể làm giảm phản ứng của lượng đường trong máu khi ăn nó và có thể khuyến khích cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn để phân hủy nó.

Cô Muhlstein nói: “Hàm lượng chất xơ cao cũng có thể giúp giảm lưu trữ chất béo trong cơ thể và cải thiện quá trình đào thải, điều này rất hữu ích cho việc tăng cường hệ thống trao đổi chất tích cực”.

13. Học cách cư xử, không lừa dối

Bạn đã bao giờ cảm thấy tồi tệ sau khi lẻn vào tủ đông để lấy vài thìa kem? Và cảm giác tội lỗi thật khủng khiếp, phải không? Chúng ta không đáng phải tự đánh mất mình vì ăn kem! Vì vậy, đừng.

Cô Muhlstein nói: Tôi luôn nói với khách hàng của mình rằng: Bạn chỉ lừa dối bản thân nếu bạn không thích nó. Nếu bạn thấy bạn đang ăn kem hoặc một món ăn khác, và bạn đang thích nó, OK, hãy tận hưởng nó.

Nếu bạn thấy mình đang cảm thấy tồi tệ, thì hãy dừng lại. Hãy suy nghĩ về nó… Theo thời gian, bạn sẽ có cái nhìn bình đẳng hơn về mối quan hệ của bạn với món ăn mà bạn thực sự thích, theo Eat This, Not That!