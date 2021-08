15 dấu hiệu gan của bạn đang kêu cứu, chớ xem thường!

Gan chịu trách nhiệm cho rất nhiều chức năng trong cơ thể, từ chế độ ăn uống để cơ thể có thể sử dụng các chất dinh dưỡng, cho đến đảm bảo các chất độc hại được đào thải, theo Viện chăm sóc sức khỏe của Mỹ (Institute for Quality and Efficiency in Health Care).