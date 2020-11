16 loại thực phẩm bác sĩ khuyến khích phụ nữ ăn

Dinh dưỡng tốt là một trong những cách chủ động để phụ nữ luôn khỏe mạnh. Ăn một chế độ ăn nhiều thực phẩm lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật, đẩy lùi bệnh tật và thậm chí cải thiện tâm trạng.

Nhưng vấn đề là phụ nữ nên ăn những loại thực phẩm nào để giữ cho họ ở trạng thái khỏe mạnh nhất.

Dưới đây là 16 loại thực phẩm mà các bác sĩ muốn phụ nữ ăn nhiều hơn.

1. Cải xoăn

"Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất trên hành tinh", tiến sĩ Nadia Khan, MD, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Northwestern Medicine Central DuPage cho biết.

Cải xoăn có nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ. Một cốc cải xoăn có tất cả beta carotene, vitamin C và vitamin K bạn cần mỗi ngày. Tất cả các chất chống ôxy hóa giúp chống lại sự lão hóa tế bào và hỗ trợ sửa chữa tế bào do các gốc tự do gây ra.

Cải xoăn rất ít calo và chứa nhiều chất xơ, do đó nó có thể giúp bạn giảm cân, giảm cholesterol và nó có vị rất ngon.

2. Quả bơ

Tiến sĩ Sophia Tolliver, trợ lý giáo sư lâm sàng tại Trung tâm Y tế Wexner của Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết: Bơ chứa chất béo lành mạnh đáng kinh ngạc, giúp tóc bóng mượt. Nó cũng cho thấy có liên quan đến việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau NSAID ở bệnh nhân viêm xương khớp.

3. Cá béo (như cá hồi)

Tiến sĩ Natasha Bhuyan, hành nghề bác sĩ gia đình ở Phoenix, Arizona (Mỹ), cho biết: Cá béo là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào cho phụ nữ mà thường khó có được qua thực phẩm. Các nguồn cung cấp vitamin D khác bao gồm trứng và các loại thực phẩm tăng cường sức khỏe, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Tolliver nói thêm: Tiêu thụ cá béo có thể làm giảm các nguy cơ tim mạch bất lợi như đau tim. Cá hồi cũng là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời mà cơ thể cần cho mọi thứ. Kali cũng có thể giúp giảm huyết áp.

3. Bông cải xanh

“Bông cải xanh có thể giúp ngăn ngừa ung thư ở phụ nữ vì nó rất giàu sulforaphane, một hợp chất được tìm thấy trong các loại rau họ cải”, tiến sĩ Amy Shah, bác sĩ y khoa được chứng nhận kép chuyên về miễn dịch học, dinh dưỡng và sức khỏe tại Verv, cho biết.

Bông cải xanh sống có lượng sulforaphane nhiều hơn 10 lần so với bông cải xanh nấu chín. Nó có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách giải phóng chất chống ô xy hóa bảo vệ chống lại các chất gây ung thư.

5. Các loại quả mọng

"Là một siêu thực phẩm khác chứa đầy chất chống ô xy hóa như anthocyanins, axit ellagic và resveratrol, quả mọng thực sự có thể giúp đảo ngược tác hại của chất chống ô xy hóa và ngăn ngừa bệnh tật", tiến sĩ Khan nói.

Quả mọng cũng có thể làm tăng độ nhạy insulin, do đó làm giảm lượng đường trong máu và nhu cầu dùng thuốc điều trị tiểu đường. Những người ăn quả mọng có xu hướng gầy hơn và tổng thể khỏe mạnh hơn những người không ăn.

6. Các loại đậu

Tiến sĩ Bhuyan cho biết: "Các loại đậu rất giàu folate, rất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản muốn mang thai. A xít folic rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi".

7. Nghệ

"Nghệ có tác dụng chống viêm, tốt cho đường ruột của bạn và có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Nó có thể giúp giảm viêm trong cơ thể của bạn và thường được dùng như một chất bổ sung", tiến sĩ Shah nói.

Nên kết hợp gia vị này vào chế độ ăn uống của bạn thông qua nấu ăn và đồ uống như latte sữa vàng.

8. Sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua thực vật

Tiến sĩ Khan cho biết: "Sữa chua Hy Lạp chứa đầy protein và men vi sinh. Cho dù có đầy đủ chất béo hay ít/không có chất béo thì lợi ích của sữa chua Hy Lạp là vô số. Protein trong nó giúp xây dựng xương, sụn, tóc và móng khỏe mạnh. Probiotics cũng thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh, nơi phần lớn các tế bào miễn dịch và dây thần kinh của bạn sống”, theo Eat This, Not That!

9. Cải bó xôi (rau bina)

"Rau bina có hàm lượng sắt cực cao. 25% phụ nữ bị thiếu máu và phần lớn trường hợp thiếu máu là do thiếu sắt. Kết hợp rau bina vào chế độ ăn uống có thể là một nguồn protein tự nhiên. Nó cũng có hàm lượng dinh dưỡng thực vật cao", tiến sĩ Shah cho biết.

10. Quả hạnh (hạnh nhân)

Tiến sĩ Tolliver nói: "Siêu thực phẩm này có thể giúp giảm cholesterol. Hạnh nhân là một nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, một chất chống ô xy hóa có thể giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể và tăng cường sức khỏe".

11. Trứng

Tiến sĩ Khan cho biết: “Trứng chứa các chất chống ô xy hóa độc nhất không tìm thấy ở đâu khác, như lutein, chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Trái với suy nghĩ của nhiều người, ăn trứng điều độ không gây ra cholesterol cao hoặc bệnh tim. Trên thực tế, trứng có thể làm tăng cholesterol tốt (HDL) giúp bảo vệ chống lại bệnh tim. Chúng cũng chứa nhiều vitamin B và selen giúp thúc đẩy sức khỏe não và gan, theo Eat This, Not That!

Cuối cùng, trứng là nguồn protein hoàn hảo, chứa tất cả các a xít amin thiết yếu mà cơ thể con người cần với tỷ lệ phù hợp.

12. Hạt lanh

Hạt lanh là một cách tuyệt vời để cung cấp a xít béo omega-3 từ thực vật, giúp phụ nữ có thể giảm đau bụng kinh và giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Yến mạch cũng tốt cho sức khỏe, chứa nhiều chất xơ.

13. Gừng

Tiến sĩ Shah nói: Gừng có thể giúp phụ nữ theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể cải thiện căng thẳng, tiêu hóa và lưu lượng máu. Hãy pha trà gừng trong những tháng lạnh hơn này để giúp tiêu hóa và giảm căng thẳng. Gừng tươi là tốt nhất; hãy xay và thêm vào bữa ăn của bạn để tăng thêm sức mạnh.

14. Hạt quinoa (hoặc các loại ngũ cốc cổ khác như farro)

Tiến sĩ Khan cho biết: “Một loại thực phẩm khác có chứa tất cả 9 a xít amin thiết yếu là quinoa. Nó cùng với các loại ngũ cốc cổ khác như farro, spelt và lúa mạch chứa nhiều protein và các khoáng chất vi lượng cần thiết để chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe cơ bắp tốt. Những loại ngũ cốc không chứa gluten tiêu hóa chậm này cũng thúc đẩy lượng đường trong máu ổn định và cảm giác no, theo Eat This, Not That!

15. Khoai lang

Tiến sĩ Tolliver cho biết: “Khoai lang là một nguồn cung cấp magiê dồi dào có thể giúp giảm lo lắng và căng thẳng trong cơ thể. Chúng cũng chứa chất xơ có thể giúp bạn thường xuyên đi vệ sinh.

16. Quả việt quất

Tiến sĩ Shah nói: "Việt quất là nữ hoàng của chất chống ô xy hóa với hàm lượng cao nhất trong tất cả các loại trái cây phổ biến! Nó rất giàu chất xơ và vitamin C, làm cho loại trái cây nhỏ bé này có một lượng lớn lợi ích cho sức khỏe của bạn. Có thể kết hợp quả việt quất vào sinh tố hoặc ăn nhẹ đơn giản, theo Eat This, Not That!