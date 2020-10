18 dấu hiệu cảnh báo ung thư ở phụ nữ, chớ xem thường!

Tiến sĩ Taylor Graber, bác sĩ tại Đại học California-San Diego (Mỹ), cho biết người bệnh là người hiểu rõ cơ thể mình nhất, và nếu có một triệu chứng mới hoặc đáng báo động, chỉ có người bệnh mới có thể nhận biết được, để báo cho bác sĩ biết.

Sau đây là những dấu hiệu của bệnh ung thư ở phụ nữ mà các chuyên gia khuyên bạn nên luôn đề phòng, theo Eat This, Not That.

1. Xuất huyết bất thường

Tiến sĩ Soma Mandal, từ Summit Medical Group (Mỹ), cho biết đôi khi phụ nữ xem nhẹ xuất huyết vùng kín hoặc chảy máu trực tràng, nhưng đây có thể là dấu hiệu của ung thư tử cung hoặc ung thư ruột kết. Hãy kiểm tra hằng năm và giữ liên hệ với bác sĩ.

2. Buồn ngủ cả ngày

Tiến sĩ Jill Stocker, từ West Hollywood (Mỹ), cho biết cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ mọi lúc, dù đã ngủ nhiều, có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nếu cảm thấy mất năng lượng và ngủ cả ngày, hãy đi khám tổng quát bao gồm phết tế bào cổ tử cung, chụp quang tuyến vú, nội soi đại tràng và xét nghiệm mật độ xương, theo Eat This, Not That.

Cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ mọi lúc, dù đã ngủ nhiều, có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư Ảnh: Shutterstock

3. Đầy hơi

Shieva Ghofrany, bác sĩ Sản khoa ở Stamford, Connecticut (Mỹ), cho biết đầy hơi hoặc đau tức từ bụng dưới đến dưới xương ức, kéo dài hơn 2 tuần là dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng.

4. Tăng cân bất ngờ

Kameelah Phillips, bác sĩ Sản khoa tại New York (Mỹ), cho biết tăng cân đột ngột và thay đổi thói quen đi ngoài có thể là những dấu hiệu tinh vi của ung thư buồng trứng.

Nếu những triệu chứng này kéo dài trong vài tuần, hãy đi khám sớm, theo Eat This, Not That.

5. Sụt cân bất ngờ

Sụt cân, đặc biệt nếu kèm với chán ăn hoặc thay đổi thói quen đi ngoài, có thể là biểu hiện của nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư thực quản, gan, ruột kết và tuyến tụy, cũng như ung thư máu.

Cần phải đi khám càng sớm càng tốt để tăng khả năng sống sót.

6. Thay đổi về da

Bất kỳ thay đổi nào ở nốt ruồi hoặc tàn nhang, hoặc sự xuất hiện của các nốt ruồi mới, đều có thể là dấu hiệu của ung thư da. Bác sĩ Pierre khuyên, hãy tự kiểm tra thường xuyên và báo những thay đổi cho bác sĩ.

Sự thay đổi bao gồm sự bất đối xứng, thay đổi đường viền, thay đổi màu sắc, thay đổi đường kính, tăng kích thước, nhô cao hoặc lớn lên.

7. Thay đổi về da ở những vùng khó nhìn thấy

Tiến sĩ Alain Michon, từ Ottawa Skin Clinic (Canada), cho biết những khu vực như lưng, đỉnh đầu, sau tai hoặc bàn chân thường bị bỏ lỡ.

Móng tay có vệt dọc sẫm màu cũng là dấu hiệu thường bị bỏ sót của u ác tính dưới da.

8. Mụn nhọt trên đầu, cổ

Tiến sĩ Jeffrey Fromowitz, bác sĩ ở Boca Raton, Florida (Mỹ), cho biết ung thư da trên đầu và cổ đôi khi có thể trông giống như mụn bọc hoặc mụn nhọt.

Luôn luôn để ý, nếu có điều gì đó mới hoặc thay đổi và kéo dài sau 2 tuần, hãy đi khám ngay.

9. Khàn giọng

Tiến sĩ Inna Husain, từ Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ), cho biết khàn giọng, hoặc khó nói, có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư dây thanh âm.

Tiến sĩ Husain khuyến cáo, nếu bị khàn giọng kéo dài hơn 4 tuần, cần đi khám ngay, theo Eat This, Not That.

10. Mảng màu trắng hoặc đỏ trong miệng

Tiến sĩ Sharona Dayan, từ phòng khám nha Aurora ở Beverly Hills (Mỹ), cho biết mảng trắng hoặc đỏ không biến mất - có thể ở lưỡi, vòm miệng, nướu, má trong hoặc môi, có thể là dấu hiệu của ung thư miệng.

Nếu các mảng này kéo dài hơn 3 tuần, hãy đi khám ngay lập tức. Để phát hiện sớm ung thư miệng, hãy đi nha sĩ 2 lần một năm, theo Eat This, Not That.

11. Kinh nguyệt không đều

Kinh nguyệt không đều có thể là dấu hiệu của ung thư, bao gồm xuất huyết ngoài kỳ kinh, kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường, thường xuyên chảy máu sau khi quan hệ hoặc xuất huyết nhiều năm sau khi ngừng kinh.

12. Đau vùng chậu dai dẳng

Nếu đầy hơi lặp đi lặp lại hoặc đau bất thường ở vùng chậu, cảm thấy no quá nhanh hoặc khó đi tiểu, đều nên đi kiểm tra, theo tiến sĩ Sharyn Lewin, bác sĩ ung thư phụ khoa người Mỹ.

Chỉ 1 - 2 lần thì bình thường, nhưng nếu các triệu chứng mới xuất hiện nhưng xảy ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại, cần phải đi kiểm tra.

13. Chán ăn

Chán ăn đột ngột có thể là dấu hiệu của ung thư. Cần phải hiểu cơ thể, bất cứ điều gì khác thường đều cần được kiểm tra, theo Eat This, Not That.

14. Thừa cân

Nghiên cứu cho thấy 13 loại ung thư khác nhau có liên quan đến tình trạng thừa cân. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, gần 40% bệnh ung thư ở Mỹ liên quan đến béo phì.

15. Đau đầu khác thường

Nếu gặp cơn đau đầu chưa từng bị trước đây, ngay cả cơn đau đầu nhỏ, cũng đáng được kiểm tra. Bất kỳ triệu chứng mới xuất hiện nhưng xảy ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại đều cần được kiểm tra.

16. Buồn nôn

Đôi khi buồn nôn và nôn dai dẳng có thể là do khối u não phát triển chậm, cần đi khám sớm.

17. Đổ mồ hôi đêm

Tiến sĩ Shikha Jain, phó giáo sư y khoa tại Trung tâm Ung thư Đại học Rush (Mỹ), cho biết thông thường phụ nữ cho rằng đây là triệu chứng mãn kinh hoặc tiền mãn kinh, nhưng đổ mồ hôi chủ yếu xảy ra vào ban đêm có thể do các khối u ác tính như ung thư máu.

18. Khó thở

Ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, tiến sĩ Nikki Stamp, bác sĩ ở Perth (Úc), cho biết.

Ung thư biểu mô tuyến, thường có các triệu chứng như khó thở, sụt cân, đau ngực hoặc mệt mỏi, theo Eat This, Not That.