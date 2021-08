3 cách chế biến sinh tố vừa bổ dưỡng vừa giảm cân mùa dịch Covid-19

Nhiều người đều muốn đánh bay lượng mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt là khi phải ở nhà nhiều vì dịch bệnh Covid-19 . Khi đó, sinh tố có thể là chìa khóa giúp mọi người giảm cân , giữ dáng, theo Eat This, Not That!.

Muốn giảm cân hiệu quả, hãy làm một ly sinh tố theo những cách sau:

Không thêm đường

Sinh tố được tạo ra từ các loại trái cây, rau củ và ở dạng lỏng. Do đó, sinh tố rất dễ uống và giàu vitamin. Chính điều này khiến người uống cảm thấy no lâu và giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, hàm lượng calo trong các loại trái cây, rau củ lại thấp. Điều này làm sinh tổ trở thành món không thể thiếu trong thực đơn giảm cân của nhiều người. Đặc biệt, mọi người không nên cho thêm đường hay sữa đặc vào sinh tố. Điều này sẽ khiến hàm lượng calo trong ly sinh tố tăng lên và ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân.

Cho thêm protein vào sinh tố

Protein tạo cảm giác no lâu và là nguồn dich dưỡng quan trọng để duy trì khối lượng cơ. Do đó, dù đang tăng cân hay giảm cân thì protein đều là thành phần dinh dưỡng quan trọng với cơ thể.

Để tăng hàm lượng protein trong ly sinh tố, mọi người có thể thêm sữa bổ sung protein vào. Sự kết hợp này không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn làm tăng hương vị cho ly sinh tố.

Chọn loại trái cây giàu chất xơ

Các chuyên gia khuyến cáo người giảm cân nên ưu tiên ăn thực phẩm giàu chất xơ . Chất xơ không những giúp tăng lợi khuẩn mà còn giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Vì vậy, các loại thực phẩm giàu chất xơ là thành phần không thể thiếu trong một ly sinh tốt. Những loại thực vật giàu chất xơ có thể cho vào sinh tố gồm cam, xoài, đậu, yến mạch, gạo lức, cà rốt, theo Eat This, Not That!.