3 dấu hiệu 'tố cáo' bạn đang ăn quá nhiều

Cơ thể mỗi người đều hoạt động khác nhau, tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chất lượng calo và lượng calo.

Thạc sĩ Sydney Greene (Mỹ) cho biết: “Huyền thoại về lượng calo tương đương với lượng calo tiêu thụ đã bị phá bỏ và giờ đây chúng ta biết chất lượng calo quan trọng hơn lượng calo. Hãy nghĩ về nó, 100 calo của Cheetos (snack vị pho mát) không bằng 100 calo của bông cải xanh".

Trong thế giới sức khỏe, Cheetos thường được gọi là calo rỗng vì chúng không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Ngược lại, bông cải xanh có chứa chất xơ giúp no và thậm chí một số protein cũng như vitamin và khoáng chất.

Thạc sĩ Greene nói: “Cơ thể thực sự phải tiêu hao năng lượng để tiêu hóa bông cải xanh trong khi các loại carbohydrate đơn giản, giống như ở Cheetos, bị phân hủy nhanh chóng và sau đó được lưu trữ dưới dạng chất béo. Điều quan trọng là sử dụng các loại thực phẩm mà cơ thể phải làm việc để phân hủy”.

Đây là ba dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn nhiều thức ăn hơn mức cơ thể thực sự cần, theo Eat This, Not That!

1. Bạn tăng cân chậm và ổn định

Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của việc ăn quá nhiều là tăng cân liên tục. Greene cho biết nếu bạn nhận thấy cân nặng liên tục tăng lên, có khả năng là bạn đang ăn quá nhiều thực phẩm có lượng calo chất lượng thấp hoặc bạn đang ăn quá nhiều khẩu phần.

"Tôi khuyên bạn nên theo dõi những gì bạn đang ăn trong ngày trong nhật ký. Hãy chú ý xem bạn có ăn suốt cả ngày hay ăn nhiều khẩu phần", cô Greene nói.

2. Bạn liên tục nghĩ về thức ăn

Bạn có thường "kiểm tra" tủ lạnh để kiếm đồ ăn không? Shutterstock

Theo cô Greene, sự đói khát về thể chất và cảm xúc là khác nhau và cần phải luyện tập để biết được sự khác biệt.

Ví dụ: Nếu thức ăn luôn xuất hiện trong tâm trí bạn và bạn thường xuyên phải nán lại quanh tủ đựng thức ăn và tủ lạnh, thì "rất có thể có điều gì đó sâu sắc hơn về mặt cảm xúc và có thể là khôn ngoan nếu bạn khám phá những cách khác để tự xoa dịu bản thân", cô Greene giải thích.

3. Bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng cảm giác no và cảm giác hài lòng mang hai ý nghĩa khác nhau?

Mặc dù một món salad lớn có thể khiến bạn cảm thấy no, nhưng một số người không phải lúc nào cũng thấy nó là thứ khiến họ hài lòng nhất, điều này có thể khiến họ ăn bữa khác hoặc ăn vặt. Điều quan trọng là kết hợp nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng mà bạn thích trong mỗi bữa ăn.

“Tôi khuyên bạn nên ăn những bữa ăn mà bạn thích hơn là tập trung vào những bữa ăn bạn nên ăn. Bạn sẽ ít có khả năng ăn quá nhiều hoặc ăn quá nhẹ vào cuối ngày", cô Greene khuyên.

Nói chung, cô ấy nói rằng hãy chuyển trọng tâm của bạn từ calo sang thay vào đó là chất lượng của thực phẩm bạn đang ăn. Nếu đĩa ăn của bạn chứa đầy carbohydrate phức hợp, rau, protein và chất béo lành mạnh thì bạn có nhiều khả năng bỏ đi mỗi bữa ăn để cảm thấy hài lòng.

Cô Greene nói: “Đối với những người thích con số, thay vì đếm calo hãy tập trung vào đếm số gram chất xơ. Bạn cần ít nhất 30 gram chất xơ mỗi ngày và hầu hết dân số chỉ tiêu thụ một nửa trong số này", theo Eat This, Not That!