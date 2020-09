3 điều phải lưu ý khi tập gym để đạt hiệu quả

Dưới đây là 3 điều cần phải lưu ý để có buổi tập hiệu quả mà nhiều người ít ngờ tới:

1. Phải kiểm tra màu nước tiểu

Mất nước không chỉ làm giảm hiệu quả tập luyện mà còn khiến cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ thêm nặng. Một trong những dấu hiệu rõ nhất cảnh báo cơ thể đang bị mất nước là màu nước tiểu đậm . Nếu cơ thể đủ nước, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt, theo Eat This, Not That.

Để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo thể trạng tốt khi tập gym, người tập cần uống ít nhất 500 ml đến 600 ml nước trong vòng 4 giờ trước khi tập. Khi bước vào phòng gym, khoảng 10 phút trước khi bắt đầu, thì cần uống thêm 250 ml đến 350 ml nước. Trong lúc tập, cứ trung bình 15 đến 20 phút thì uống một ít nước, Đại học Y học Thể thao Mỹ khuyến cáo.

2. Không nên kéo căng cơ trước khi tập

Trước khi tập gym hay chơi thể thao, nhiều người có thói quen thực hiện các động tác căng cơ , chẳng hạn như co chân để gót chạm mông nhằm kéo giãn cơ đùi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây phát hiện các động tác căng cơ nếu giữ quá lâu từ 30 đến 45 giây có thể làm giảm hiệu suất khi tập luyện.

Các bài tập căng cơ thường được dùng sau khi tập hay chơi thể thao có tác dụng giúp cơ thể hạ nhịp tim, tránh tình trạng ngất xỉu do ngừng vận động đột ngột.

3. Không được nín thở khi nâng tạ

Không hiểu hoặc không thực hiện đúng các kỹ thuật thở khi chơi thể thao hoặc rèn luyện sức mạnh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện, các chuyên gia cho biết.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là nín thở hoặc thở nông khi nâng tạ. Hít vào khi hạ tạ xuống và thở ra khi nâng tạ lên. Khi hít vào, người tập phải mở rộng lồng ngực để không khí tràn vào phổi, theo Eat This, Not That.