3 loại nước ép rẻ tiền nhưng lại giảm cân rất hiệu quả

Trên thực tế, nhiều loại nước ép đóng chai không thực sự giúp giảm cân . Vì để tăng thêm hương vị, nhà sản xuất thường hay cho đường vào nước ép, khiến uống nhiều có thể gây tăng cân , theo Eat This, Not That!.

Do đó, nếu bạn muốn giảm cân bằng nước ép đóng chai thì hãy chọn loại không có đường. Nhưng nếu có thời gian, hãy tự tay làm cho mình ly nước ép bằng cách loại trái cây sau:

Dưa hấu

Đôi khi, uống không đủ nước cũng kích thích cơ thể thèm ăn ngọt. Chọn một ly nước ép dưa hấu không chỉ giúp chúng ta thỏa mãn cơn thèm ngọt một cách lành mạnh mà còn giúp uống đủ nước và tạo cảm giác no.

Một nghiên cứu công bố năm 2019 ở Mỹ phát hiện mỗi ngày uống 2 ly nước ép dưa hấu liên tục trong 1 tháng có thể giúp giảm mỡ bụng , cảm giác đói và thèm ăn, theo Eat This, Not That!.

Táo và cải xoăn đều chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn Ảnh: Shutterstock

Nước ép lựu

Lựu rất giàu chất chống ô xy hóa polyphenol và vitamin C. Một trái lựu chứa đến 28 miligam vitamin C, tương đương hơn 30% nhu cầu vitamin C một ngày của người trưởng thành.

Nước ép lựu không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp giảm cân. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy nước ép lựu giúp hạn chế tình trạng tăng cân ở những con chuột có chế độ ăn nhiều chất béo.

Nước ép cải xoăn với táo

Cải xoăn rất tốt cho sức khỏe nhưng một số người không thích vì mùi vị của chúng. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng lợi ích của cải xoăn khi cho vào nước ép táo. Táo có thể áp đi mùi vị của cải xoăn.

Táo và cải xoăn đều chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Một số bằng chứng khoa học cho thấy táo có thể giúp giảm cân ở cả trẻ em và người lớn, theo Eat This, Not That!.