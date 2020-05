3 món cần hạn chế để giữ cho phổi luôn khỏe mạnh

Để phổi khỏe mạnh, điều trước tiên là phải tránh xa thuốc lá , tập luyện thể thao thường xuyên, giảm thiểu tiếp xúc không khí ô nhiễm. Sau đó, chúng ta phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng.

Nếu bạn muốn giữ chức năng phổi luôn ở trạng thái tốt thì cần hạn chế những món sau, theo Eat This, Not That.

1. Kem

Kem có thể làm tăng tiết chất nhầy, đặc biệt là chất nhầy trong khí quản. Trong kem cũng có đường có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể. Vì vậy, mọi người cần hạn chế ăn kem, nhất là vào mùa lạnh hay đang có dịch cúm, đại dịch Covid-19, theo Eat This, Not That.

2. Bánh snack khoai tây chiên

Không có gì ngạc nhiên khi thực phẩm chế biến không tốt cho phổi. Các loại thực phẩm chế biến như bánh snack khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa và muối. Chúng đều không có lợi cho phổi và sức khỏe tổng thể.

Chất béo không bão hòa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ăn nhiều muối lại dẫn đến rủi ro cao huyết áp, làm suy yếu sức khỏe tim mạch.

Ăn nhiều muối cũng có thể gây hại cho phổi, nhất là với những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) . Vì khi ăn nhiều muối, cơ thể sẽ giữ lại nước và một phần lượng nước này có thể xâm nhập vào phổi, khiến tình trạng khó thở của người bị COPD thêm nặng, theo Eat This, Not That.

3. Rượu bia