3 sai lầm khi vệ sinh nhà bếp có thể khiến bạn mắc bệnh

Dưới đây là 3 điều mọi người cần tránh khi vệ sinh nhà bếp, theo Eat This, Not That.

1. Không khử trùng tay nắm cửa tủ lạnh, vòi nước

Tay nắm cửa tủ lạnh, vòi nước và tay cầm tủ chén là những vị trí mọi người thường bỏ sót khi vệ sinh. Không những phải lau chùi, khử trùng thường xuyên mà những vị trí này cần được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Ví dụ, khi bạn đang cầm một miếng thịt tươi và muốn rửa dưới vòi nước, điều đầu tiên bạn làm là chạm vào vòi nước. Thói quen này có thể khiến vi khuẩn trên miếng thịt dính lại trên đó. Những gì tương tự cũng có thể xảy ra với tay cầm tủ lạnh.

Do đó, cách tốt để thực phẩm không bị nhiễm mầm bệnh là phải vệ sinh các vị trí tay cầm cẩn thận và thường xuyên.

2. Chỉ lau mặt quầy bếp bằng nước

Chúng ta không nên chỉ lau sạch bề mặt quầy bếp bằng nước mà phải vệ sinh chúng. Hãy dùng xà phòng hoặc các loại chất tẩy rửa để loại bỏ vi khuẩn, virus, nấm và bụi bẩn, sau đó thì rửa sạch lại với nước.

3. Không giặt khăn lau chén

Không giặt khăn lau chén thường xuyên có thể khiến vi khuẩn tích tụ nhiều trên đó, cuối cùng là lây sang người.

Môt nghiên cứu ở Mỹ phát hiện gần 50% số khăn lau chén được thu thập trong nghiên cứu có chứa vi khuẩn gây bệnh, chẳng hạn như vi khuẩn bệnh đường ruột E. coli . Số lượng vi khuẩn trong khăn lau chén có xu hướng nhiều hơn nếu gia đình đông thành viên hơn và có trẻ em.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý là không nên lau khô tay bằng khăn lau chén hay sử dụng cùng chiếc khăn đó để lau nước hay bất kỳ vết bẩn nào trên mặt bàn, theo Eat This, Not That.