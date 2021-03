3 tác dụng tuyệt vời ít người biết của nghệ

Giảm cân

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chất curcumin trong nghệ có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng . Vào năm 2015, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu trên những người thừa cân nhưng lại rất khó giảm cân ngay khi đã ăn kiêng và thay đổi lối sống lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!.

Kết quả cho thấy bổ sung 800 milligram curcumin đã giúp họ giảm cân thành công, giảm được cả mỡ thừa ở hông và bụng.

Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường

Một số bằng chứ khoa học cho thấy nghệ có thể giúp ngăn ngừa tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2 . Một nghiên cứu các chuyên gia tại Đại học Auburn (Mỹ) đã so sánh tính hiệu quả giữa hợp chất curcumin có trong nghệ với metformin, loại thuốc điều trị tiểu đường phổ biến.

Những kết quả cho thấy chất curcumin có tác dụng hạ đường huyết thậm chí còn hiệu quả hơn cả thuốc metformin. Các nhà nghiên cứu tin rằng lợi ích này có được là nhờ chất curcumin đã cải thiện chức năng của tế bào β sản xuất insulin trong tuyến tụy, theo Eat This, Not That!

Bảo vệ sức khỏe não

Các bằng chứng khoa học cho thấy chất curcumin có thể ngăn chặn một số kích thích gây viêm cũng như tình trạng viêm nhiễm liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson và bệnh đa xơ cứng.

Thậm chí, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Advances in Nutrition từng kết luận rằng việc bổ sung chất curcumin trong nghệ vào chế độ ăn hằng ngày có thể là phương pháp tiềm năng giúp ngăn chặn tình trạng suy giảm nhận thức. Lợi ích này có được là nhờ chất curcumin có thể bảo vệ não khỏi tác động của một số chất độc, đặc biệt là nhôm, theo Eat This, Not That!