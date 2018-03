Riêng trong tháng 3 đã xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm làm 233 người mắc, 216 người đi viện, 3 tử vong. Về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, theo Bộ Y tế là có 2 vụ do độc tố tự nhiên, 3 vụ do vi sinh vật, 3 vụ do hóa chất, 4 vụ chưa xác định nguyên nhân.